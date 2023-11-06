Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın 700 yıllık zengin şiir geleneğini temsil eden önemli bir kültürel mirası bünyesine katarak, bu değerli mirası koruma ve yayma misyonunu yerine getirdi. Osmangazi Belediyesi, Seyyid Usul Kültür Merkezi'nde Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi'ni oluşturarak bu tarihi mirası gün yüzüne çıkardı.

Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi, Bursa'da 700 yıldan bu yana yazılmış eserlerin ev sahibi oldu. Bu kütüphane, Süleyman Çelebi Hazretleri, Lamii Çelebi, Eşrefoğlu Rumi, Muhyiddin Üftade, İsmail Hakkı Bursevi gibi Türk edebiyatına büyük katkılarda bulunmuş Bursalı şairlerin divanlarını içeriyor. Bu divanlar, Türk şiirinin evrensel mirasının önemli bir parçasını temsil ediyor.

Açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Baki Efe ve şiir severler gibi önemli isimler katıldı. Bu anlamlı kütüphane, Bursa'nın 700 yıllık sözlü ve yazılı kültürel mirasını keşfetmek isteyen herkes için bir hazine niteliğinde. Aynı zamanda, Bursalı şairler hakkında yapılmış araştırmalar ve doktora tezleri de burada yer alıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sanata, sanatçıya ve kültürel değerlere büyük bir önem verdiklerini vurgulayarak, şehirlerin fiziki altyapısını geliştirmenin yanı sıra bu şehirlere ruh, şiir ve edebiyat katarak gerçek bir kimlik kazandırmak gerektiğini ifade etti. Belediyenin sahip olduğu geniş kitap koleksiyonu ve düzenledikleri sempozyumlarla bu amacı desteklediğini belirtti. Ayrıca, bilim insanları, edebiyatçılar ve şairlerin katkısını almadan şehirlerin kimliğini tam anlamıyla oluşturmanın mümkün olmadığını vurguladı ve yeni kütüphanenin önemini dile getirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Baki Efe de, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a bu değerli eseri Bursa'ya kazandırdığı için teşekkür etti. Bu kütüphane, Bursa'nın edebiyat ve şiir tarihine katkı sağlayacak, gelecek kuşaklara miras olarak bırakılacak önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.