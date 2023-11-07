Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde, komşular arasındaki gürültü nedeniyle başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, evinin balkonundaki çiçek saksılarını kavganın ortasında bulunan kadına fırlattı. Bu tehlikeli olay, anlık olarak bir kamera tarafından kaydedildi. Şans eseri, saksılardan atılan kadınlar yaralanmadan kurtulmayı başardılar.

Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde de benzer bir olay yaşandı. Komşular arasındaki gürültü nedeniyle başlayan tartışma, sokak düzeyine taştı. İhbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların birbirine saldırmaya çalıştığı anları kameraya aldı. Zorlu bir müdahale sonucu, polis komşuları güçlükle ayırmayı başardı.