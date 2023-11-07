Kaza Akhisar mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. Karalar caddesinden 16 ANV 521 plakalı kamyonetiyle yokuş aşağı inmekte olan sürücü Abdulkadir A., aracının motor kısmından sesler geldiğini fark etti. Aracı yol kenarına park eden sürücü, eğilip aracın altına bakıp arızayı bulmaya başladı. O sırada hareket eden kamyonet, sürücünün üzerinden geçip tarlalık alana uçtu. Yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede