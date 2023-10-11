Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşil Cami'de, abdest almak için şadırvana gelen bir vatandaşın ceketinden cüzdanını çalan 2 kadın, kameralara takıldı.

Olay, camiye namaz kılmak için gelen bir vatandaşın başına geldi. Abdest almak amacıyla şadırvana yönelen kişi, ceketini arkasına asmıştı. Bu sırada, olaydan habersiz abdest almaya başlayan vatandaşın arkasına yaklaşan 2 kadın, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Biri çevreyi gözlemlemekteyken diğeri ceketteki cüzdanını çaldı. Ardından hızla olay yerinden uzaklaşan bu kadınlar, gözden kaybolup izlerini kaybettirdi.

Tüm bu olaylar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.