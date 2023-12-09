Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 11 aylık trafik istatistiklerine göre, Türkiye genelinde meydana gelen 507 bin trafik kazasında 2 bin 774 kişi hayatını kaybetti, 327 bin kişi ise yaralandı.

Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Kasım ayında 46 bin 733 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 250 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 492 kişi yaralandı. Önceki Ekim ayına kıyasla, kazalarda bir miktar azalma görüldü; Ekim ayında 49 bin 201 kaza olmuş, 272 kişi yaşamını yitirmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın jandarma ve polis denetimlerini artırmasıyla birlikte, ülke genelindeki trafik denetimlerinde artış yaşandı. 11 aylık dönemde toplam 507 bin 844 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 2 bin 774 kişi hayatını kaybetti, 327 bin 842 kişi ise yaralandı.

Sürücü kusurları 230 bin 951 kaza ile en fazla dikkat çeken faktör oldu. Yaya hataları 23 bin 263 kaza, araç kusurları 2 bin 976 kaza, yol ihlalleri 846 kaza ve yolcuların katkısıyla 1.656 kaza meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan 6 bin 424 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazalara neden olurken, alkol alan 1.601 sürücü ve aşırı hız yapan 2 bin 40 sürücü de benzer şekilde kazalara karıştı. Yasak olan yerlere park eden bin 150 sürücü de trafik kazalarına sebep oldu.

Özellikle Bursa'da yapılan denetimlerin etkisiyle, kaza oranlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Ankara'da 151, Bursa'da 93, İstanbul'da 145 ve İzmir'de 119 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bursa'da Kasım ayında 615 yaralamalı kaza olurken, 6 kişi hayatını kaybetti, 861 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara karşı sıkı denetimlerde bulundu. 11 aylık dönemde ülke genelinde 18 milyon 485 bin 866 sürücü ve yayaya ceza kesilirken, alkollü araç kullanımı nedeniyle 177 bin 311 sürücüye yasal işlem uygulandı. Farklı trafik kurallarını ihlal eden 1 milyon 85 bin 872 araç ise trafikten men edildi.