

Kaza, Nilüfer ilçesi Geçit-Bademli Kavşağı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep Y. (51) yönetimindeki 16 ALM plakalı otomobil, Mudanya istikametinden Bursa yönüne doğru seyir halindeyken, sürücünün alkollü olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol üzerindeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.



Kazada araçta bulunan Zeynep F. (48) ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik polislerinin yaptığı incelemede sürücü Recep Yonca’nın 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, sürücü işlemlerinin tamamlanması için Organize Sanayi Polis Karakolu’na götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.