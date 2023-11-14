Merkez, Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesinde trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik uygulama kuran polis ekipleri, trafik canavarlarının kabusu oldu. Sürücüler denetimi görünce frene basıp arabalarını park ediyormuş gibi yapınca, şüphelenen ekipler sürücüden ehliyet ve ruhsat aldı. Alkolmetreyi karşısında gören sürücü, üflediği cihazda 0.34 promil alkollü olduğu çıkınca hafif ticari aracın bağlanıp ehliyetini de 6 ay kaptıracağını öğrendi. Bunun üzerine dakikalarca itiraz eden sürücü, kendini ‘Ben ticaret yapıyorum, aracımı bağlayamazsınız’ diyerek savundu. Polislere iş öğretmeye çalışan sürücüye 4 bin liranın üzerinde ceza kesilirken, araç sahibi kendisi olmadığı içinde hafif ticari araç trafikten men edildi.

Sürücü ile polsin arasındaki ilginç anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.