Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir dönem Bursa’nın en prestijli bölgelerinden olmasına rağmen son yıllarda hem mekan hem de yaşam kalitesi açısından değerini yitiren Altıparmak – Çarşamba bölgesini ortak akılla dönüştürecek.BURSA (İGFA) - Bursa’nın depreme dirençli kent haline gelmesi amacıyla halen 7 ayrı bölgede kentsel döşüm projesi uygulayan, son olarak geçtiğimiz günlerde 1 yılda tamamlanan Yiğitler Kentsel Dönüşümünde hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin adeta kalbi olan Altıparmak semtinde de büyük dönüşümün ön hazırlıklarına başladı.

Bursa’da apartman hayatının ilk başladığı, bir dönem en popüler semtlerden olan Çarşamba ve Altıparmak bölgesinin dönüşümü ile ilgili olarak ‘ortak akıl’ devreye alındı. Daha önce de gerek Atatürk Spor Salonu’nun yenilenmesi ve Hanlar Bölgesi projesinde ilgili akademik odalarla iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Altıparmak – Çarşamba bölgesinin dönüşümü için de Mimar Odası, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası ile iş birliği protokolü imzaladı.

ORTAK AKIL DEVREDE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akademik odaların başkan ve yöneticilerine devam eden kentsel dönüşüm projelerini yerinde tanıttı. Düzenlenen teknik gezinin ilk durağı olan Gaziakdemir Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde, Altıparmak Çarşamba bölgesinin dönüşümü için önemli bir adım atıldı. Proje kapsamında Altıparmak Caddesi'nin her iki yakasını kapsayan ve Altıparmak, Çırpan, Selimiye, İntizam, Hocahasan, Ahmetpaşa, Şehabettinpaşa, Aktarhüssam, Kuruçeşme ve Yahşibey Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, yaklaşık 800 dönüm büyüklüğündeki alanın dönüşümü gerçekleşecek. Bölgenin dönüşümüne yönelik imar planı ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

RİSKLİ BÖLGE

Yaptıkları risk analizlerine göre, bölgenin deprem riski açısından öncelikli ele alınması gereken yerlerin başında geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın kalbi diyebileceğimiz böyle bir bölgenin yıpranmış yapılardan arındırılması ve zamanla bozulmuş kültürünün yeniden canlandırılması, Bursa’nın şehir merkezinin olması gereken niteliğe kavuşmasında öncü olacak. Bu alan; fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlamış, deprem güvenliği yönünden risk teşkil eden yapılardan oluşan ve demografik yapının değiştiği, kent güvenliği açısından suç unsurları taşıyan bir çöküntü bölgesi hâline geldi. Mekân ve yaşam kalitesini arttırıcı yönde hazırlanacak imar planlarının, kentsel tasarım projelerinin, şehircilik, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuatlara, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde belediyemiz, şehir plancıları odaları, mimarlar odası ve inşaat mühendisleri odası arasında teknik iş birliği protokolü hazırlandı. Protokol kapsamında ortak akıl ile bölgeye yönelik imar planları ve kentsel tasarım projeleri geliştirilecek. Protokolün tarafları dışında, plan ve proje geliştirme süreci, ilçe belediyemiz, akademisyenler ve bölgede yaşayan halk ile karşılıklı bilgi paylaşımı ve fikir üretme temelinde ilerleyecek. Protokol konusu imar planları ve kentsel tasarım projelerinin yapılması ile de altıparmak bölgesi için belediyemizce kentsel dönüşüme yönelik adımlar uygulanmaya başlanacak. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.