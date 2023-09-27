Bursa Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde önemli bir marka haline gelen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri’ne yeni bir halka olarak Hocataşkın Ana Kucağı’nı da ekledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı Ana Kucakları halkası genişlemeye devam ediyor.

Halen 230 öğretmenle, yaklaşık 3 bin 500 çocuğa eğitimin verildiği Ana Kucaklarının 29’uncusu Hocataşkın Mahallesi’nde eğitime açıldı.

Altı derslikte halen 60 öğrencinin eğitim gördüğü Hocataşkın Ana Kucağı’nda da tüm eğitim materyalleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hocataşkın Mahallesi sakinlerinin talepte bulunduğu Ana Kucağı Eğitim Merkezi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve mahalle sakinlerinin de katıldığı törenle eğitime açıldı.

İHMAL PAHALIYA MAL OLABİLİR

Hocataşkın Ana Kucağı’nın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir yıl sonrası düşünülüyorsa tohum dikilmesi, 10 yıl sonrası için ağaç dikilmesi, ancak 100 yıl sonrası düşünülüyorsa iyi bir nesil yetiştirilmesi gerektiğini hatırlattı. Bu nedenle ülkenin geleceği olan çocuk ve gençlere yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Evlatlarımıza ne kadar iyi yükleme yaparsak, karşılığını ona göre alırız. Bu çocukları 1 gün, hatta 1 saat ihmal etmek gelecekte bize pahalıya mal olabilir. Bunlar bizim geleceğimiz. Daha yeşil bir Bursa, huzurlu, güvenli bir ülke için onlara yatırım yapmamız şart. Onların milli ve manevi değerler noktasında yetiştirilmesi değerli ve kıymetli. Gençler ve çocuklar diyoruz. İşte 5 bin üniversite öğrencimize bin 250, 5 bin lise öğrencimize 750 lira olan burslar için müracaatlar başladı. Onları da desteklemeye devam edeceğiz. Adına çocuk üniversitesi, ana kucakları diyebilirsiniz, millet kütüphanesi, uyuman kütüphane, gençlik merkezleri diyebilirsiniz. Bu konuda Türkiye’de en zengin şehirlerden biri Bursa desem mübalağa etmemiş olurum. Bunlar para getiren şeyler değil. Bunların hepsi gider gibi görünüyor. Ama bizim taviz vermeyeceğimiz bir konu var oda geleceğimiz. Gelecekte güzel şeyler ortaya çıkarsa, dönüp geriye baktığımızda mutlu oluruz. Mesele geleceğe dair evlatlarımıza yatırım yapabilmek. Ana Kucakları kartopu misali büyümeye devam edecek. Hocataşkın Ana Kucağı Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMA

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da Bursa’da yaklaşık 76 bin öğrenciye okul öncesi anaokulu eğitimi verildiğini belirterek, “Bunun yanında bu eğitim oranının yükselmesi için belediyemizin ana kucakları önemli. Büyükşehir’in Milli Eğitim’e destek vermesi, okul öncesi okullaşma oranının yüzde 100’e yaklaştırma çabamıza verilmiş büyük bir destektir. Bu anlamda emek ve gayret için teşekkür ediyorum. Ben de Bursa’da kendimi bir birlikteliğin içerisinde buldum. Açılan ana kucağının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 3 binden fazla öğrencimize hizmet veriyor. Açılışların artarak devam etmesini diliyorum” dedi.