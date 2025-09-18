Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla üniversiteli gençlere özel bir fikir maratonu düzenliyor. Tüm üniversite öğrencilerine açık olan "Bi’ Düşünsene" programıyla Vodafone, gençleri yeni nesil teknolojilerle geleceği birlikte şekillendirmeye davet ediyor.

Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek gençlerin yanında durmaya devam ediyor. Şirket, bu kapsamda bir adım daha atarak üniversite öğrencilerine yönelik bir fikir maratonu düzenliyor. Yenilikçi projeler geliştirmek isteyen tüm üniversite öğrencilerine açık olan "Bi’ Düşünsene" programında farklı aşamaları başarıyla geçerek İstanbul’daki büyük finalde yarışma hakkı kazanan öğrencileri 750 bin TL’yi bulan para ödülleri bekliyor. Ayrıca, dereceye giren öğrenciler staj programlarında öncelik ve tersine mentörlük imkânlarından yararlanabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: "Şirketimizde gençleri geleceğin liderleri olarak görüyor, onların enerjisini ve yenilikçi bakış açılarını kapsayıcı kurum kültürümüzle buluşturmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz "Bi’ Düşünsene" fikir maratonuyla gençlere sadece fikirlerini paylaşacakları bir platform değil, aynı zamanda Vodafone’un dinamik ve üretici dünyasını yakından tanıyacakları bir deneyim sunuyoruz. Programla, üniversite öğrencileri arasında işveren markası olarak bilinirliğimizi artırmayı ve şirketimiz ile öğrenciler arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz. Halihazırda 15 farklı ülkedeki varlığımızla gençlere global kariyer fırsatlarının kapısını açıyor, onları geleceğin teknolojileriyle tanıştırıyoruz. "Bi’ Düşünsene" programı kapsamında dijital platformlardaki iletişimler ve buna ek olarak başvuru dönemi boyunca 10 üniversitede düzenleyeceğimiz fiziksel etkinliklerle bu fırsatlara dair farkındalığı daha da artıracağız. Bu heyecan verici yolculuğa tüm gençleri davet ediyoruz."

Üniversitelerde eğlenceli ve interaktif deneyim alanları kurulacak

Yaklaşık 3 ay sürecek "Bi’ Düşünsene" programı boyunca ülke genelinde 10 üniversitede etkinlikler düzenleyerek şirketin sürekli eğitim/gelişim kültürü ve global çapta sunduğu kariyer fırsatları tanıtılacak. Üniversite kampüslerinde öğrencilere ilgi çekici, enerji dolu ve akılda kalıcı bir atmosferde eğlenceli ve interaktif deneyimler sunulacak. Öğrenciler, şirket yöneticilerinin de yer alacağı etkinliklerde şirketi ve teknoloji dünyasını daha yakından tanıma imkânı bulacak. Program kapsamında, Vodafone ve Vodafone FreeZone sponsorluğunda hem kampüslerde hem de dijital platformlarda iletişim ve etkileşim faaliyetleri yürütülecek.

Katılım için 2 simülasyondan biri seçilecek

"Bi’ Düşünsene" fikir maratonuna yenilikçi projeler geliştirmek isteyen tüm üniversite öğrencileri katılabilecek. Bölüm veya sınıf kısıtlaması olmaksızın, üretici fikirleri ve çözümleri olan tüm öğrenciler ekipler halinde başvuru yapabilecek. Yarışmaya başvuru için 2 farklı simülasyon senaryosundan biri seçilecek. "E-Atıkları Dönüştür, Geleceği Tasarla" konseptli birinci senaryoda, şirketin "Dünya İçin Lazım" e-atık projesinin erişiminin artırılması, kamuoyunun farkındalığının yükseltilmesi ve farklı hedef grupları arasında sosyal etki oluşturması hedefleniyor. "Dijital Dünyaya Akıllı Dokunuş" temalı ikinci senaryo ise gençlerin dijital farkındalığını, teknolojiye dayalı değer oluşturma becerilerini ve sosyal ihtiyaçlar için stratejik çözümler geliştirme yeteneklerini ölçmeyi amaçlıyor. Takımlar, seçtikleri simülasyon üzerinde çalıştıktan sonra kendilerine verilen görevleri tamamlayacak ve çözümlerini platform üzerinden sunacak.

Takımlara 4 farklı görev verilecek

Her simülasyon 4 farklı görevden oluşacak. Test Tabanlı Görev için takımlar, operatör ve seçilen simülasyon teması hakkındaki temel bilgilerini, analitik becerilerini ve genel muhakeme yeteneklerini ölçmek amacıyla tasarlanmış çoktan seçmeli bir teste girecek. Analitik düşünme ve yazılı iletişim becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan Metin Tabanlı Görev için takımların belirli bir sorunu analiz etmesi ve yazılı bir çözüm raporu sunması beklenecek. Sunum Hazırlığı Görevi için takımlar, kendilerine verilen görev kapsamında 10 sayfaya kadar bir sunum dosyası hazırlayacak. Sunumlar strateji, yapı ve içerik kalitesine göre değerlendirilecek. Video Tabanlı Sunum Görevi kapsamında ise takımlar, önerdikleri çözümü açıklamak için 5 dakikayı geçmeyen bir video sunumu hazırlayacak. Video, hem içerik hem de sunum becerileri açısından değerlendirilecek.

10 fikrin yarışacağı büyük finalde kazananları değerli ödüller bekliyor

Adaylar, başvurularını proje web sitesi üzerinden gerçekleştirip projelerini Ludi platformuna yükleyecek. Ludi üzerinden sunulan projeler arasından yapılacak değerlendirme sonucunda 30’u seçilecek. Finale kalacak 10 fikir ise operatör çalışanlarından oluşan bir değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek. Finalist takımlar İstanbul’da Aralık ayında gerçekleşecek büyük finale davet edilecek. Finalde birinci olan takıma 750 bin TL, ikinci takıma 500 bin TL ve üçüncü takıma 250 bin TL para ödülü sunulacak. Ayrıca, ilk 3’e giren takımlara staj programlarında öncelik, son 10 takıma ise liderlik ekibine tersine mentorluk imkânı sağlanacak.