Ağustos 2023 sonu verilerine göre Türkiye genelinde arazi fiyatları yıllık %129 artış gösterdi ve arazi birim metrekare fiyatı 387 TL oldu. Türkiye’nin beş büyük ili içerisinde arazilerde en yüksek değer artışı görülen il ise Bursa oldu. Son bir yıl içerisinde Bursa’da arazilerin değeri %158 oranında arttı. Bursa’nın ardından arazi değer değişiminde %139 ile Ankara ve %122 ile İzmir geliyor.

BEŞ BÜYÜK İL ARASINDA ARAZİ BİRİM FİYATI EN YÜKSEK İL İSTANBUL

Ağustos 2023 verilerine göre Türkiye’nin beş büyük ili arasında arazi birim fiyatları en yüksek olan il İstanbul oldu. Ortalama metrekare fiyatı bin 19 TL olan İstanbul’u 711 TL ile İzmir ve 533 TL ile Antalya takip etti. İstanbul’da arazilerin metrekare satış fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %103 oranında arttı.

BEŞ BÜYÜK İL ARASINDA ARSA METREKARE FİYATI EN YÜKSEK İL İSTANBUL

Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde ortalama arsa birim fiyatı 2 bin 964 TL oldu, yıllık değer artışı ise %90 seviyesinde. Beş büyük il incelendiğinde ortalama metrekare fiyatı 6 bin 331 TL ile en yüksek olan İstanbul’u 5 bin 463 TL ile Antalya ve 5 bin 12 TL ile İzmir takip etti. İstanbul’da konut imarlı arsaların metrekare satış fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %63 oranında arttı.

ANKARA, ARSA DEĞER ARTIŞI EN YÜKSEK İL OLDU

Beş büyük il arsa fiyatları en fazla artan il ise Ankara oldu. Ankara’da son bir yıl içerisinde konut imarlı arsaların değeri %92 oranında arttı. Ankara’nın ardında arsa yıllık değer değişiminde %80 oranında artış görülen Antalya ve %74 oranında artış görülen Bursa ve İzmir yer aldı.

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, arsa ve arazilere olan talebi değerlendirdi:

"Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 2 milyon 859 bin 610 TL'yi bulurken, İstanbul'da bu rakam 4 milyon TL'yi aşmış durumda. Endeksa tarafından hazırlanan 'Konut Satın Alınabilirlik Endeksi’ne bakıldığında da konut sahibi olmanın zorlaştığını görmek mümkün. Konut fiyatlarının artması ve krediye erişimin zorlaşması, gayrimenkul yatırımcılarını arsa ve arazilere yönlendirdi ve arsa ve arazi satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı son 10 yılın rekor seviyesine ulaştı. Yatırımcılar özellikle kazanma potansiyeli daha yüksek olan arazi yatırımını tercih ediyorlar. Arazi değer artışı Türkiye genelinde %129 olarak geçekleşti. Gayrimenkul yatırımcılarına arsa ve arazi alımlarında çok iyi inceleme yaparak karar vermelerini ve konunun uzmanı bir gayrimenkul danışmanı ile yatırımlarına yön vermelerini tavsiye ederim.”