Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük taşımak için kullanılan asansör henüz bilinmeyen bir nedenle 2. kattan zemine düştü. Asansörde bulunan bir kişi çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.