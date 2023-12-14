Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmalarına 2. Kanal Caddesi’ni de ekledi. 1 kilometre uzunluğundaki cadde, 1000 ton asfalt kaplamayla daha konforlu hale getirildi.

Bursa’da ulaşım konusuna köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm bölgelerinde mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Gece gündüz demeden ve trafiği aksatmadan çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarına son olarak yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu 2. Kanal Caddesi’ni de ekledi. Çalışma kapsamında 1 kilometre uzunluğundaki cadde, bin ton asfalt kaplamayla daha konforlu hale getirildi.