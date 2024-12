Tesiste üretilen boruların hammaddesi yüzde 100 geri dönüşümden elde edilirken, parklardan ve terminalden toplanan plastik atıklar, modern teknolojilerle işlenerek çiftçinin hizmetine sunulacak. Başkan Bozbey, “Bursa’da çiftçimize sahip çıkmak, onların sorunlarıyla birebir ilgilenmek benim sorumluluğum ve görevimdir. Hem çiftçimiz suyu verimli kullanacak hem de katma değerli üretim yapacak. Yakın zamanda sıvı gübre tesisini de devreye alıyoruz” dedi.

Yıllar önce biber kurutma tesisi iken 7 yıldır atıl durumda olan Mustafakemalpaşa ilçesinin Ovaazatlı Mahallesi'ndeki tesis ekonomiye kazandırıldı.

Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin Ovaazatlı Mahallesi’nde kazandırılan Tarım Plast Fabrikası (Damla Sulama Boru Üretim Tesisi), düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hammaddesi, yüzde 100 geri dönüşüm

8500 metrekare alan üzerine kurulan tesis, çiftçilerin ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek şekilde tasarlandı. Tesiste, 1000 metrekarelik alanda damla sulama borusu üretimi, 500 metrekarelik alanda ise gübre dolum ve dağıtım işlemleri gerçekleştiriliyor. Üretilen boruların hammaddesi ise yüzde 100 geri dönüşümden elde ediliyor. Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne ait parklardan ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden toplanan plastik atıklar, modern teknolojilerle işlenerek çiftçinin hizmetine sunuluyor. Tesis, günlük 72 bobin yuvarlak boru ve 36 bobin yassı boru üretim kapasitesiyle çiftçilerin ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılayacak. Yıllık olarak da yuvarlak boruda 7600 kilometre, yassı boruda ise 28.500 kilometre üretim gerçekleştirilecek.

Tesisin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, CHP İlçe Başkanı Gökhan Demir, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Gemlik, Karacabey, Yenişehir belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, belediye bürokratları, iştiraklerin yöneticileri, ziraat odalarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Önümüze bakarak koşmaya devam edeceğiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her zaman çiftçinin yanında olduklarını, sorunlarını dert edindiklerini, dertlerine çözüm bulmak için de gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Göreve geleli 9 ay olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Göreve geldiğimizde ‘Ekibimizle birlikte 6 ayda Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili birçok konuyu toplarlar, Nilüfer Belediyesi’nde olduğu gibi koşa koşa devam ederiz’ dedik. Ancak hangi konuyu ele alsak altından başka bir konu daha çıktı. İnşallah yılbaşına kadar birçok sorunu tedavisiyle birlikte ortaya koyacağız. Önümüze bakarak koşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar da durmadık. Bursalıların hizmetkarı olarak altyapıdan üstyapıya kadar her konuda çalıştık” diye konuştu.

“Kimse bizim sesimizi kesemez, kestiremez”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin son iki ayda 730 milyon lirasının kesildiğini hatırlatan Başkan Bozbey, “Bu para halkın parasıdır. 730 milyon lirayı Bursa’nın ekonomisine katsaydık ticari hacmi 3 milyar lira olacaktı. Bizim dönemimizdeki SGK ve vergi borçları için tıkır tıkır ödeme yapıyoruz. Kesilenler daha önceki dönemin borcudur. Biz silkelenmiyoruz, dimdik ayaktayız. Bundan sonra da yapacağımız her hizmeti halkımızın geleceğine katkı sağlamak için yapacağız. Kesintilere rağmen hizmeti sürdürüyoruz. Kapatılan muslukları vatandaşımızın, çiftçimizin lehine açarak kullanıyoruz. Hizmetlerin yapılıyor olması bundan dolayıdır. Halkımız bize destek oldukça kimse bizim sesimizi kesemez, kestiremez” dedi.

“Tesisimiz üreticilerimize nefes olacak”

Tesisin açılışında büyük emekleri olan Tarım peyzaj AŞ’ye teşekkür eden Başkan Bozbey, hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, hem de su kaynaklarını korumak adına önemli bir adım attıklarını belirtti. Suyu en ekonomik şekilde değerlendirmeyi ve üreticiye sunmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Ülkemizdeki su kaynaklarının yüzde 77’si tarımsal sulamada kullanılıyor. Suyun verimli kullanımı ve modern sulama tekniklerinin uygulanması artık bir zorunluluktur. Bu tesisimiz hem doğaya hem de üreticilerimize nefes olacaktır. Sadece belediyelerin bunları yapması yeterli değil. Devlet de destek vermelidir. Damla Sulama Boru Üretim Tesisi’ni büyük bir mutlulukla açıyoruz. Önümüzdeki günlerde başka alanda sıvı gübre fabrikası için de çalışmalara başlıyoruz. Yakın zamanda faaliyete geçirerek üreticimizle buluşturacağız” diye konuştu.

“Çiftçiliğin ne demek olduğunu iyi bilirim”

Tesiste üretilen boruların yüzde 100 geri dönüşümden yapılacağını söyleyen Başkan Bozbey, fabrikanın çevreye değer katacağını da belirtti. Başkan Bozbey, “Ayrıca eski sulama borularını geri dönüşüme kazandırmak isteyen çiftçilerimize de ‘eskisini bırak, yenisini götür’ uygulamasıyla destek sağlıyoruz. Böylelikle çiftçilerimiz hem modern sulama borularına sahip olacak hem de topraklarının temiz kalmasına katkıda bulunacak. Aynı zamanda hibe yoluyla sulama borusu desteği sağlayarak, tarımsal maliyetlerin önemli ölçüde azaltılmasını sağlayacağız. Çiftçimizin gelirlerinin artması konusunda da projelerimiz var. Bunları tek tek uygulayacağız. Ben de çiftçi çocuğuyum. Ben de çok tarlada çalıştım. Çiftçiliğin ne demek olduğunu iyi bilirim. Bursa’da çiftçimize sahip çıkmak, onların sorunlarıyla birebir ilgilenmek benim sorumluluğum ve görevimdir. Çiftçimiz, ‘Yanımızda Bursa Büyükşehir Belediyesi var’ desin. Bu bize yeter. Tesisimiz hayırlı olsun” dedi.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, projeyle bir taraftan modern tarıma geçişin sağlandığını, bir taraftan da Bursa suyunun korunduğunu söyledi. Verimliliği artırarak tarım yapanları desteklediklerini anlatan Yeşiltaş, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i, Tarım Peyzaj AŞ’yi ve tesisin açılışında emeği geçen herkesi kutluyorum. Tarlada ter döken emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz. Fide, fidan ve tohum desteğine devam edeceğiz. Tarlada mahsulün bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Kentin sorunlarını çözme ve halka hizmet etme noktasında tüm engelleri aşacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, insanın ve yaşamın olduğu her yerde tarımın olduğunu belirtti. Tarımın toprak, su ve hayat demek olduğunu ifade eden Sarıbal, “Mustafakemalpaşa ve Karacabey’in domatesin en önemli merkezlerindendir. Üreticiler büyük mücadele verdi. Haklarını arayan çiftçilerimizi selamlıyorum. Bugün çiftçinin 784 milyar bankalara borcu var. 2002’den bu yana çiftçinin borcu 330 kat artmış. Desteklemeler ise 31 kat artmış. Çiftçi ürettiğinden sürekli zarar etmektedir. Bu yüzden projenin Bursa ve bölge için ne kadar önemli olduğunu söylemeliyiz. Tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, yıllarca atıl duran tesisin yeniden hayat bulmasının ilçenin geleceği ve çiftçiye destek olma anlamında büyük bir adım olduğunu belirtti. Tesisin yeniden faaliyet geçmesine öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür eden Erdem, “İlçenin gelişimine katkı sağlayacak, istihdam oluşturacak, yerel ekonomiyi canlandıracak yeni bir dönemin başlangıcına da adım atıyoruz. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri, bu hizmet döneminde Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle bir bir yapacağız” diye konuştu.

CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, Büyükşehir Belediyesi’nin yenilikçi ve çevreci tarım politikaları vizyonu kapsamında açılışı yapılan tesisin hayırlı olmasını diledi. Bursa’nın tarım potansiyelini geliştirmeyi amaçladıklarını anlatan Taşer, yerel ekonomiyi yukarılara taşımak istediklerini söyledi.

CHP İlçe Başkanı Gökhan Demir, projenin hayata geçirilmesinde emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem’e, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız’a ve Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar’a teşekkür etti.

Ovaazatlı Mahalle Muhtarı Ali Şenyüce, tesisi ilçeye kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve Tarım Peyzaj AŞ’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle tesis hizmete açıldı. Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler daha sonra tesisi gezerek üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tesislerde yassı ve yuvarlak boru üretilecek. Hem meyve hem de sebze üreticisi ekonomik fiyatlarla Büyükşehir destekli sulama sistemlerine kavuşacak. Kentin bir çok noktasındaki konteynere atılan plastikler de burada ekonomiye katma değerli ürün haline dönüşecek.

