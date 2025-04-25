Bakan Şimşek, özellikle enflasyon beklentilerinde yıllık bazda ciddi bir düzelme yaşandığına dikkat çekerek, vatandaşlardan piyasa aktörlerine kadar birçok kesimin geleceğe dair daha umutlu olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıla göre 12 aylık enflasyon tahminlerinde hanehalkında 17 puan, reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında ise 10 puanlık bir gerileme yaşandığını vurguladı.

Uygulanan ekonomi politikalarının olumlu sonuçlar verdiğini belirten Şimşek, sıkı para politikası, emtia fiyatlarındaki gerileme ve sağlam makroekonomik altyapının enflasyonu aşağı çekecek ana faktörler olduğunu söyledi. Tüm bu veriler ışığında, yıl sonunda enflasyonun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öngördüğü sınırlar içerisinde kalacağını dile getirdi.