Ticaret Bakanlığı, 23 Nisan 2025’te İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından emlak sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Depremle birlikte satılık ve kiralık konut ilanlarında aynı gün içinde anormal fiyat artışı yapan kişiler tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların zor durumlarını istismar eden kişi ve işletmelere yönelik idari yaptırım uygulandığı belirtilerek, “Her bir kişi için 250 bin TL olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin TL idari para cezası kesilmiştir” denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250.000 TL olmak üzere toplam 14.500.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."