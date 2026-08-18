Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl’de kırsal mahallelerde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yaklaşık 18 kilometrelik güzergahta yol yenileme çalışması başlattı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında; Cerrah, Paşaören, Süle, Turgutalp, Fevziye ve Elmaçayır mahallelerini birbirine bağlayan güzergahlarda çalışmalar yapılıyor.

Cerrah ile Paşaören arasındaki 3,3 kilometrelik yol, Paşaören bağlantı yolundaki 2 kilometrelik bölüm, Paşaören ile Süle arasındaki 1,4 kilometrelik güzergah, Süle ile Turgutalp arasındaki 3,7 kilometrelik yol, Turgutalp ile Fevziye-Elmaçayır Mahallesi girişi arasındaki 2 kilometrelik kesimi Elmaçayır Mahallesi girişi ve mezarlık çevre yolundaki 1,4 kilometrelik bölüm, Fevziye Köyü girişinden çevre yolu bağlantısına kadar olan 3,3 kilometrelik güzergah ve Fevziye Mezarlık Yolu’ndaki 300 metrelik kesim bu çalışma kapsamında yenileniyor.

BAŞKAN TABAN’DAN TEŞEKKÜR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar için yaptığı açıklamada, şehirdeki eksiklerin giderilmesi adına gösterilen çabadan dolayı teşekkür etti.

Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların memnuniyet verici olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Şehrimizin güney batı kesiminde bulunan grup mahallelerimizin yollarında 18 kilometrelik bir sathi kaplama uygulanıyor. Ben bu çalışmalardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilimiz Şahin Biba ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.