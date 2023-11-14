Bursa'da ev arkadaşı ve beraber seyahat ettiği eczacı kalfasını öldürerek İstanbul'a kaçan sanık Ahmet Burak Demir'in yargılanmasına başlandı. Ahmet Burak Demir, mahkemede, eczacı kalfası Serdar Ergun'a aralarında geçen borç ilişkisi ve tehdit iddiaları nedeniyle cinayeti işlediğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığıyla ilgili tedavi gördüğünü belirtmesi üzerine, doktorunu tanık olarak dinlemeye ve sanığı Adli Tıp Kurumu'na sevk etmeye karar verdi.

Soruşturma, Serdar Ergün'den haber alamayan yakınlarının polise başvurmasıyla başladı. Polis ekipleri, şehir güvenlik kameralarını kullanarak Ergün'e ait aracın İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliği yaparak, otomobili durdurdu. Ahmet Burak Demir'in (41) aracında yapılan aramada, bir tabanca ve Serdar Ergün'ün cesedi battaniyeye sarılı vaziyette bagajda bulundu. Şüpheli, cinayeti işledikten sonra cesedi aracına yükleyerek 200 kilometrelik bir yolculuk yaptı.

Soruşturma tamamlandı

Zanlı Ahmet Burak Demir, emniyette verdiği ifadesinde, eczacı kalfası Serdar Ergün ve ev arkadaşı Murat Kutlu'yu öldürdüğünü itiraf etti. Ahmet Burak Demir, Serdar Ergün'ün kendisine olan borcunu istemesi ve küfür etmesi üzerine öldürdüğünü, aynı şekilde ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da evde otururken kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Burak Demir'in Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, Murat Kutlu'nun başı buzdolabında olmak üzere cansız bedeni bulundu. Ayrıca, zanlının evdeki köpeği de öldürdüğü belirlendi.

Ahmet Burak Demir, emniyetteki sorgusunda, cinayetleri işledikten sonra Serdar Ergün'ün cesedini otomobiline koyup İstanbul'a gittiğini ve kredi kartıyla harcamalar yaptığını ifade etti. İfadesinde, ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da aynı gün içinde öldürdüğünü belirten Demir, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 7 aylık soruşturma sürecinde ortaya çıkan iddianameye göre, Ahmet Burak Demir, Murat Kutlu'yu evinde vurarak başını bıçakla ayırdıktan sonra buzdolabına koymuş, geri kalan bedeni ise poşete koyup balkona bırakmış. Ayrıca, olayın ardından köpeği de bıçak ve balta darbeleriyle öldürüp evi terk ettiği iddia edildi.

Yargılanıyor

Ahmet Burak Demir, savunmasında, "Serdar Ergun, birkaç kez beni tehdit ettiğinde, kendimi güvende hissetmedim. Bu nedenle kafamda öldürme fikri oluştu. Serdar Ergun'u öldürdükten sonra İstanbul'a polise teslim olmak için gittim. Eğer polis ekipleri beni yakalamamış olsaydı, kendim teslim olacaktım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığıyla ilgili tedavi gördüğü iddiası üzerine, doktorunun tanık olarak dinlenmesine ve akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi. Duruşmayı erteleyen mahkeme, olayın arka planını aydınlatmak adına detaylı bir inceleme yapılmasını kararlaştırdı.