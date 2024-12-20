Bursa'da yaşayan Ali Veysel Küçüksoy, 13 Aralık Cuma günü 112 Acil Ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenelerde Küçüksoy'un beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Küçüksoy, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastane organ nakil yetkilileri, ailenin onayını alarak organ bağışı sürecini başlattı. Küçüksoy’un iki böbreği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne, karaciğeri ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakil için gönderildi.

Kaynak: İHA