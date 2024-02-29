Bursa’da sabah saatlerinde termometreler 9 derece seviyelerinde yer alacakken gün içerisinde güneşli bir hava kent genelinde hakim olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığı ise 19 dereceye kadar yükselecek.

Ayrıca Meteoroloji’den yapılan açıklamada sıcak havayla birlikte sabah saatlerinde kent genelinde pus hakim olacağı belirtildi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl’de bugün termometreler 21 dereceye kadar yükselirken kent genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olacak.