Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki doluluk oranı yavaş yavaş artış gösterse de geçen seneki oranların çok altında kaldı.



Geçen sene Mayıs ayında iki barajın doluluk oranı ortalama yüzde 98.2 iken bu sene Nisan ayına gelindiğinde barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 42.5'i gösteriyor.

Son yağışlar ile birlikte Mart ayında su seviyesi yaklaşık yüzde 6 oranında yükselse de yetkililer, vatandaşlara suların tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyor.