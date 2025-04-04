Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki doluluk oranı yavaş yavaş artış gösterse de geçen seneki oranların çok altında kaldı.

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Geçen sene Mayıs ayında iki barajın doluluk oranı ortalama yüzde 98.2 iken bu sene Nisan ayına gelindiğinde barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 42.5'i gösteriyor.

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Son yağışlar ile birlikte Mart ayında su seviyesi yaklaşık yüzde 6 oranında yükselse de yetkililer, vatandaşlara suların tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Kaynak: İHA