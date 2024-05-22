Bursa’da göçebe vatandaşların boş arsalara yerleşerek çevreye rahatsızlık verdikleri iddiasıyla yoğun şikayetler alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, polis eşliğinde ahır ve çadırlara müdahale etti. Zabıta ekipleri, polis ekipleriyle birlikte gittikleri Yunuseli Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi ve 8. Okul Caddesi arasında boş arsa üzerindeki at barakalarını yıkarak, 2 adet başıboş atı da Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim etti. Ayrıca Güneştepe Mahallesi Kamelya Caddesi, Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve 427. sokak arasında bulunan göçerlere ait çadırlar da polisler eşliğinde kaldırıldı.

Yapılan çalışmalarda bir sorun yaşanmazken, belediye ekipleri vatandaşlardan gelecek talep ve önerilere her zaman açık olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA