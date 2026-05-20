İzmit Belediyesinden iki gün önce Topçular Mahallesi'nde 5 binanın tahliyesine neden olan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yapıldı. Olayın, yüklenici firmanın projeye aykırı şekilde istinat önlemlerini almadan derin kazı yapmasından kaynaklandığı belirtilerek, ilgililer hakkında cezai işlem başlatılacağı duyuruldu.

Olay, iki gün önce saat 14.30 sıralarında Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta yürütülen bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana geldi. Temel kazısı yapılan alanda toprak kayması yaşandı. Bölgeye gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Toprak kayması sebebiyle risk oluşturabileceği değerlendirilen, kat sayıları 2 ile 3 arasında değişen 5 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerinden çıkarılan 56 vatandaş ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait konukevlerinde ya da yakınlarının yanında konaklıyor.

İzmit Belediyesinden olaya ilişkin bugün yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sahada yürütülen teknik incelemelere değinilerek, 'Teknik değerlendirmelere göre kaymanın; temel kazısı sırasında imalat programına uygun hareket edilmemesi, istinat önlemlerinin kademeli şekilde alınmadan derin kazı yapılması ve şantiyede proje dışı uygulamalara gidilmesi nedeniyle yaşandığı değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği, çevredeki yapıların durumu ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için konu tüm yönleriyle değerlendirilmektedir' denildi.

'Şantiyede proje harici ve kontrolsüz uygulamalar yapıldığı belirlenmiştir'

Açıklama şöyle devam etti:

'Ruhsatlı bir yapı için yürütülen temel hafriyatı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili olarak belediyemizin tüm ilgili ekipleri olayın ilk anından itibaren sahada görev almıştır. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan ilk teknik incelemelerde, yaşanan kaymanın imalat programındaki hatalı uygulamalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İzmit'in eski yerleşim dokusu ve eğimli topoğrafyası nedeniyle bu tür bölgelerde kazı çalışmalarının son derece dikkatli ve kontrollü şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Yapı güvenliğini sağlayan istinat duvarlarının kademeli ve mühendislik kurallarına uygun biçimde imal edilmesi gerekirken, şantiyede proje harici ve kontrolsüz uygulamalar yapıldığı belirlenmiştir. Edinilen teknik değerlendirmelere göre, yüklenici firma daha rahat çalışma alanı oluşturabilmek amacıyla kazıyı olması gerekenden daha derin gerçekleştirmiştir. Yapının bodrum ve zemin katlarının taşıyıcı perde duvarları istinat işlevini birlikte üstlenmesi planlanmış, ancak planlanandan daha derin bir kazı çalışıldığı anlaşılmıştır. Ancak bu çalışma yöntemi ve imalat şekli, ruhsat sürecinde belediyemize sunulan proje ve çalışma programında yer almamaktadır. Firma, belediyemize sunulan projeden aykırı hareket ederek bu talihsiz olayın yaşanmasına neden olmuştur.'

Firma ve şantiye şefine cezai işlem uygulanacak

AFAD koordinasyonunda bölgedeki güvenliğin sağlandığı belirtilen açıklamada, toprak kaymasının önlenmesi için yeni bir istinat duvarı projesinin hazırlanıp uygulama sürecinin başlatıldığı kaydedilerek, 'Teknik güvenlik sağlandıktan sonra proje müellifleriyle birlikte gerekli proje tadilatları yapılarak yapının yeniden ruhsatlandırılması ve sürecin mevzuata uygun şekilde devam etmesi sağlanacaktır. Öte yandan projeye aykırı imalat yapılması ve kontrolsüz kazı gerçekleştirilmesi nedeniyle ilgili firma ve şantiye şefi hakkında İmar Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın güvenliğini ilgilendiren bu konuda hiçbir ihmali görmezden gelmeyecek, sürecin takipçisi olacağız' ifadelerine yer verildi.