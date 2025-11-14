Bursa’nın Harmancık ilçesinde, teknik şartnamede özellikleri belirtilen 13 arsanın satışı için ihale süreci başlatıldı. Arsaların ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince 28 Kasım 2025 tarihinde, Belediye Encümen toplantı salonunda açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Şartname ve ekleri, Fen İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 100 TL karşılığında temin edilebilecek. Şartnameyi satın almayan katılımcıların ihaleye giremeyeceği belirtildi. Arsaların muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları ilan metninde yer alırken, ihaleyi kazanan kişinin satış bedelini 15 gün içinde yatırması halinde tapu devrinin yapılacağı, ödeme yapılmaması durumunda ise teminatın belediye gelirine kaydedileceği ifade edildi.

İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenen belgeler:

Teminat alındı belgesi

Nüfus cüzdan sureti

Belediyeden “borcu yoktur” yazısı

Tebligat adresi

Ortak girişimlerden istenen belgeler:

Teminat alındı belgesi

Ortak girişim beyannamesi

Tebligat adresi

İmza sirküleri

Belediyeden “borcu yoktur” yazısı

Vekâletle katılacak kişilerin ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirkülerini sunması gerekiyor. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İhale hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin mesai saatleri içinde Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurabileceği belirtildi.

İrtibat: 0224 881 20 20