Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına zam yaptı. 4 lira 75 kuruş olan BESAŞ’ın normal ekmeği fiyatı 31 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 7 lira 50 kuruşa satılacak…

2022 yılının ilk ayında 2 lira olan BESAŞ’ın normal ekmeği, 2.75 liraya, Şubat ayının sonlarına doğru 3 liraya, Temmuz’da 4 liraya, 10 Ekim’de de 4 lira 75 kuruşa çıkmıştı. En son zammı Ekim 2022’de gören 400 gram BESAŞ’ın normal ekmeğinin fiyatı, 31 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren yüzde 58 zamlanarak 7 lira 50 kuruşa satılacak.

İŞTE BESAŞ’TA PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ EKMEK FİYATLARI

Francala Ekmek: 7,50 TL

Kepekli Ekmek: 10 TL

Ayçekirdekli Ekmek: 15.00 TL

Tam Buğday Ekmek: 12,50 TL

Çavdar Ekmeği: 12,50 TL

Tüm Tahıllı Ekmek: 13,50 TL

Yulaflı Ekmek: 13,50 TL

Ruşeymli Ekmek: 12,50 TL

Köy Ekmeği (1000 gr.): 25 TL

Organik Siyez Tam Buğday Ekmeği: 25 TL

Rol Ekmek; 2,25 TL

Tuzsuz Rol Ekmek: 2,25 TL

Kepekli Rol Ekmek; 2,25

Şampiyon Ekmek: 5 TL

Çikolatalı Ekmek: 5 TL

Sandviç Ekmeği 3’lü; 7,50 TL