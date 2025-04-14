Denetimlerde, özellikle yasak park, emniyet kemeri kullanmama ve cep telefonu ile araç kullanma gibi ihlaller öne çıktı. En fazla ceza, 2.777 sürücü ile yasak park yapanlara verildi. Emniyet kemeri takmayan 1.219 kişi ile seyir halindeyken cep telefonu kullanan 1.150 sürücü de cezalardan nasibini aldı.

Trafik kurallarına uymayan sürücüler arasında hız limitini aşan 916 kişi ve kırmızı ışıkta geçen 1.008 kişi de yer aldı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 123 sürücü hakkında da yasal işlem yapıldı. Gürültü kirliliğine sebep olan abartı egzoz, drift yapanlar ve modifiyeli araç kullanan 84 sürücüye de ceza uygulandı.

Sürücü belgesi olmadan ya da belgesiz kişilere araç kullandıran 309 kişi hakkında işlem yapılırken, motosiklet kullanıcıları da denetimlerin hedefindeydi. Kask takmayan 177 motosikletli sürücüye ceza kesildi. Ayrıca kamyonlara uygulanan yasak saatlere uymayan 148 araca da yaptırım uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önüne geçebilmek ve şehir içi ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Kurallara uymayan sürücülere ise gerekli işlemlerin taviz verilmeden uygulanacağı vurgulandı.