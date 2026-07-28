İnegöl Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Son olarak Şipali Mahallesi'nde yalnız yaşayan, herhangi bir yakını bulunmayan ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 68 yaşındaki bir kadın için örnek bir dayanışma çalışmasına imza atıldı. Komşularının, yaşlı kadının yaşam koşullarının oldukça kötü olduğu ve desteğe ihtiyaç duyduğu yönündeki ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Evde yapılan sosyal inceleme sonucunda, yaşam alanının kapsamlı bir tadilat ve temizlik çalışmasına ihtiyaç duyduğu, mevcut eşyaların ise kullanılamayacak durumda olduğu tespit edildi.

EV BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Hazırlanan planlama doğrultusunda evde geniş kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı. Eşyaların tamamı boşaltıldıktan sonra zemin ve duvarlardaki hasarlar giderildi, boya ve badana yapıldı. Zemine önce şap atılarak çökmeler dolduruldu, ardından parke döşendi. Banyo ve tuvalet tamamen yenilenirken, evin genelinde kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

HAYIRDA YARIŞILDI

Çalışmanın önemli bir bölümünde hayırsever vatandaşların destekleri de yer aldı. Yapılan bağışlarla ihtiyaç duyulan birçok eşya temin edilirken, İnegöl'de dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden biri daha yaşandı. Bu süreçte İnegöl Belediyesi ile birlikte esnaflar ve vatandaşlar da adeta imece usulü bir yardım yarışına girdi. İnegöl Belediyesi’nin tadilat için çağırdığı ustalar “malzemeyi alın, işçilik bizim hayrımız olsun” derken, köy sakinleri de bir dayanışma örneği sergileyerek tadilat sırasında sağladıkları desteklerle yaşlı kadının yeni bir yaşama kavuşması için çaba gösterdiler.

EVİN TÜM EŞYALARI YENİLENDİ

Tadilat sürecinin ardından evde bulunan eski ve kullanılamaz durumdaki eşyalar kaldırılarak yerlerine yeni eşyalar yerleştirildi. Koltuk takımı, yatak, halılar, perdeler ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak tüm ev eşyaları yenilendi. Son olarak gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmasıyla birlikte ev, yaşlı kadının güvenli ve sağlıklı şekilde yaşayabileceği hale getirildi.

SICAK YEMEK DESTEĞİ

Öte yandan sağlık durumu ve yaşam koşulları nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı kadın için İnegöl Belediyesi tarafından her gün düzenli sıcak yemek hizmeti de başlatıldı. Böylece yalnız yaşayan vatandaşın günlük beslenme ihtiyacı da güvence altına alınmış oldu.

BAŞKAN TABAN: “HİÇBİR VATANDAŞIMIZ KENDİSİNİ YALNIZ HİSSETMESİN”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada sosyal belediyeciliğin en önemli yönlerinden birinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunabilmek olduğunu belirterek şunları söyledi: “İnegöl’de hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Umuteli Derneğimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaşmak, onların hayatlarına dokunmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Şipali Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Komşularımızın duyarlılığı sayesinde ihtiyaç sahibi bir vatandaşımıza ulaştık. Ekiplerimiz kapsamlı bir çalışma yürüttü, hayırseverlerimizin destekleriyle evi yaşanabilir hale getirdik ve tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca düzenli sıcak yemek hizmetimizi de başlattık” dedi.

“BU İYİLİK HAREKETİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİN”

“Bu şehirde kurduğumuz iyilik köprüsü, vatandaşlarımızın destekleriyle her geçen gün daha da güçleniyor. Yapılan her bağış, her destek bir insanın hayatına umut, bir yuvaya mutluluk olarak geri dönüyor. Tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyor, imkanları ölçüsünde bu iyilik hareketine destek vermeye devam etmelerini rica ediyorum. Hep birlikte dayanışmayı büyüttüğümüz sürece İnegöl'de ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız.”