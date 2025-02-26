Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yol çalışma ve trafik düzenlemesiyle ilgili bir bilgi paylaştı. Yapılan açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa İzmir Karayolu, Acemler bölgesi Mudanya ile İzmir yol ayrımında trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla gerçekleştirilen yol genişletme ve düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

Acemler bölgesi BUSKİ önünden başlayıp Mudanya ve İzmir istikametleri arasındaki yol güzergahları 27 Şubat - 01 Mart (bu gece itibari ile 3 gece) 00.00 ile 06.00 saatleri arasında asfalt yapım çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır.

Çalışma bölgesi 06.00'dan itibaren trafiğe açılacak olup, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacaktır.

Sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.