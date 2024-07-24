Bursa'nın İnegöl ilçesinde bugün hava durumu oldukça değişken. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Öğle saatlerine doğru bulutların yoğunlaşmasıyla birlikte yer yer kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, sıcaklıklar gün boyunca 25 ila 30 derece arasında seyredecek. Öğleden sonra rüzgarın hızlanması ve zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yağışların kesilmesi ve havanın tekrar açılması öngörülüyor.

İNEGÖL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları ve özellikle açık alanda planlanan etkinlikler için hava durumunu takip etmeleri tavsiye ediliyor.