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Sıcaklık 22°C civarında seyrediyor. Öğle saatlerinde güneşin etkisi artacak, ancak akşam saatlerine doğru bulutlanma bekleniyor. Rüzgar hafif kuzeyden esecek. Yağış ihtimali düşük; gün boyunca sağanak beklenmiyor.

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İnegöl'de bugün hava durumu da benzer şekilde parçalı bulutlu. Sıcaklık 20°C olarak ölçülüyor. Öğle saatlerinde güneş daha fazla görünürken, akşam saatlerinde bulutların artması bekleniyor. Rüzgar hafif bir şekilde kuzey yönünden esecek. Yağış olasılığı düşük; gün içinde sağanak beklenmiyor. 

Muhabir: Şerife öz