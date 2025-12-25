25 Aralık 2025 Perşembe günü Bursa'da vefat eden vatandaşların kimlik ve cenaze bilgileri belli oldu. Bugün defnedilen isimler şunlar:

1. Mahmut BERBER

Anne adı: Gülten

Baba adı: İbrahim

Doğum yılı: 1962

Mahalle adı: Ömerbey Mah.

Mezarlık bilgisi: Hasköy Kent Mezarlığı

2. Fevzi YİĞİT

Anne adı: Sebihe

Baba adı: Ali

Doğum yılı: 1945

Mahalle adı: Şirinevler Mah.

3. Hamide ŞENLİK

Anne adı: Zehra

Baba adı: Mustafa

Doğum yılı: 1950

Mahalle adı: Yunuseli Mah.

Mezarlık bilgisi: Yunuseli Mezarlığı

4. Ömer UÇKAN

Anne adı: Mersiye

Baba adı: Mustafa

Doğum yılı: 1956

5. Mehmet DEMİR

Anne adı: Emine

Baba adı: Mustafa

Doğum yılı: 1936

Mahalle adı: Panayır Mah.

Mezarlık bilgisi: Panayır Yeni Mezarlığı

6. Ali AZİZİ

Anne adı: Dime

Baba adı: Ahmed

Doğum yılı: 2024

Mahalle adı: Soğanlı Mah.

Mezarlık bilgisi: Erdoğanköy Mezarlığı

7. Dursun YAYLA

Anne adı: Emine

Baba adı: Ahmet

Doğum yılı: 1963

Mahalle adı: Bağlaraltı Mah.

Mezarlık bilgisi: Gemlik Yeni Mezarlığı

7. Ali Osman YETİŞ

Anne adı: Kerime

Baba adı: Ali Osman

Doğum yılı: 1943

Mahalle adı: Yeşilova Mah.

Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

8. Mehmet Özkul

Anne adı: Bedia

Baba adı: Tevfik

Doğum yılı: 1959

Mahalle adı: Mevlana Mah.

Mezarlık bilgisi: Hasköy Kent Mezarlığı

9. Hüseyin ARIK

Anne adı: Lütfiye

Baba adı: Halil

Doğum yılı: 1956

Mahalle adı: DEMİRTAŞ BARBAROS MAH.

Mezarlık bilgisi: Demirtaş Mezarlığı

10. Hatice ÖZDEMİR

Anne adı: Fatma

Baba adı: Dursun

Doğum yılı: 1945

Mahalle adı: Atıcılar Mah.

Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

11. Yılmaz ÇALIŞKAN

Anne adı: İsmigül

Baba adı: Ramadan

Doğum yılı: 1960

Mahalle adı: Demetevler Mah.

Mezarlık bilgisi: İsabey Mezarlığı

12. Hülya ÖZÇAY

Anne adı: Asuman

Baba adı: Raif

Doğum yılı: 1986

Mahalle adı: Alaaddin Mah.

Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Alacahırka Mezarlığı

13. Gülşah ŞEN

Anne adı: Hüsniye

Baba adı: Rıfat

Doğum yılı: 1935

Mahalle adı: Gülbahçe Mah.

Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

14. Nebi ÖZDEMİR

Anne adı: Emine

Baba adı: Şaban

Doğum yılı: 1947

Mahalle adı: Tatkavaklı Mah.

Mezarlık bilgisi: Tatkavaklı Mezarlığı,

15. İbrahim TIĞLI

Anne adı: Hediye

Baba adı: Mustafa

Doğum yılı: 1973

Mahalle adı: Hürriyet Mah.

Mezarlık bilgisi: ORHANGAZİ / NADIR Mezarlığı

16. Şaban TUNA

Anne adı: Meppare

Baba adı: Cengiz

Doğum yılı: 1999

Mahalle adı: Güllüce Mah.

Mezarlık bilgisi: MUSTAFAKEMALPAŞA / GÜLLÜCE Mezarlığı

17. Hayrettin SELVİ

Anne adı: Sefiye

Baba adı: Mustafa

Doğum yılı: 1956

Mahalle adı: Göynüklü Mah.

18. Necmeddin KARAHALİLOĞLU

Anne adı: Salihe

Baba adı: Mustafa

Doğum yılı: 1958

Mahalle adı: Akçalar Mah.

Mezarlık bilgisi: Akçalar Yukarı Mezarlığı

19. Keriman YÜKSEL

Anne adı: Fatma

Baba adı: Lütfi

Doğum yılı: 1938

Mahalle adı: 23 Nisan Mah.

Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı

20. Züleyha KODAK

Anne adı: Ayşe

Baba adı: Davut

Doğum yılı: 1950

21. Fatma DEMİRTAŞ

Anne adı: Pamuk

Baba adı: Tosun

Doğum yılı: 1938

Mahalle adı: Karacaahmet Mah.

Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı