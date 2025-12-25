25 Aralık 2025 Perşembe günü Bursa'da vefat eden vatandaşların kimlik ve cenaze bilgileri belli oldu. Bugün defnedilen isimler şunlar:
1. Mahmut BERBER
Anne adı: Gülten
Baba adı: İbrahim
Doğum yılı: 1962
Mahalle adı: Ömerbey Mah.
Mezarlık bilgisi: Hasköy Kent Mezarlığı
2. Fevzi YİĞİT
Anne adı: Sebihe
Baba adı: Ali
Doğum yılı: 1945
Mahalle adı: Şirinevler Mah.
3. Hamide ŞENLİK
Anne adı: Zehra
Baba adı: Mustafa
Doğum yılı: 1950
Mahalle adı: Yunuseli Mah.
Mezarlık bilgisi: Yunuseli Mezarlığı
4. Ömer UÇKAN
Anne adı: Mersiye
Baba adı: Mustafa
Doğum yılı: 1956
5. Mehmet DEMİR
Anne adı: Emine
Baba adı: Mustafa
Doğum yılı: 1936
Mahalle adı: Panayır Mah.
Mezarlık bilgisi: Panayır Yeni Mezarlığı
6. Ali AZİZİ
Anne adı: Dime
Baba adı: Ahmed
Doğum yılı: 2024
Mahalle adı: Soğanlı Mah.
Mezarlık bilgisi: Erdoğanköy Mezarlığı
7. Dursun YAYLA
Anne adı: Emine
Baba adı: Ahmet
Doğum yılı: 1963
Mahalle adı: Bağlaraltı Mah.
Mezarlık bilgisi: Gemlik Yeni Mezarlığı
7. Ali Osman YETİŞ
Anne adı: Kerime
Baba adı: Ali Osman
Doğum yılı: 1943
Mahalle adı: Yeşilova Mah.
Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı
8. Mehmet Özkul
Anne adı: Bedia
Baba adı: Tevfik
Doğum yılı: 1959
Mahalle adı: Mevlana Mah.
Mezarlık bilgisi: Hasköy Kent Mezarlığı
9. Hüseyin ARIK
Anne adı: Lütfiye
Baba adı: Halil
Doğum yılı: 1956
Mahalle adı: DEMİRTAŞ BARBAROS MAH.
Mezarlık bilgisi: Demirtaş Mezarlığı
10. Hatice ÖZDEMİR
Anne adı: Fatma
Baba adı: Dursun
Doğum yılı: 1945
Mahalle adı: Atıcılar Mah.
Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı
11. Yılmaz ÇALIŞKAN
Anne adı: İsmigül
Baba adı: Ramadan
Doğum yılı: 1960
Mahalle adı: Demetevler Mah.
Mezarlık bilgisi: İsabey Mezarlığı
12. Hülya ÖZÇAY
Anne adı: Asuman
Baba adı: Raif
Doğum yılı: 1986
Mahalle adı: Alaaddin Mah.
Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Alacahırka Mezarlığı
13. Gülşah ŞEN
Anne adı: Hüsniye
Baba adı: Rıfat
Doğum yılı: 1935
Mahalle adı: Gülbahçe Mah.
Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı
14. Nebi ÖZDEMİR
Anne adı: Emine
Baba adı: Şaban
Doğum yılı: 1947
Mahalle adı: Tatkavaklı Mah.
Mezarlık bilgisi: Tatkavaklı Mezarlığı,
15. İbrahim TIĞLI
Anne adı: Hediye
Baba adı: Mustafa
Doğum yılı: 1973
Mahalle adı: Hürriyet Mah.
Mezarlık bilgisi: ORHANGAZİ / NADIR Mezarlığı
16. Şaban TUNA
Anne adı: Meppare
Baba adı: Cengiz
Doğum yılı: 1999
Mahalle adı: Güllüce Mah.
Mezarlık bilgisi: MUSTAFAKEMALPAŞA / GÜLLÜCE Mezarlığı
17. Hayrettin SELVİ
Anne adı: Sefiye
Baba adı: Mustafa
Doğum yılı: 1956
Mahalle adı: Göynüklü Mah.
18. Necmeddin KARAHALİLOĞLU
Anne adı: Salihe
Baba adı: Mustafa
Doğum yılı: 1958
Mahalle adı: Akçalar Mah.
Mezarlık bilgisi: Akçalar Yukarı Mezarlığı
19. Keriman YÜKSEL
Anne adı: Fatma
Baba adı: Lütfi
Doğum yılı: 1938
Mahalle adı: 23 Nisan Mah.
Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı
20. Züleyha KODAK
Anne adı: Ayşe
Baba adı: Davut
Doğum yılı: 1950
21. Fatma DEMİRTAŞ
Anne adı: Pamuk
Baba adı: Tosun
Doğum yılı: 1938
Mahalle adı: Karacaahmet Mah.
Mezarlık bilgisi: OSMANGAZİ / Bursa Hamitler Mezarlığı