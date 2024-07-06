Bursa'da yağmur sularının yükselttiği dere içinde bulunan cesedin kimliği, yapılan DNA testi sonucunda belirlendi. Cesedin, 6 Haziran'da kayıp olarak bildirilen 68 yaşındaki Osman Beyri'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Merhum Osman Beyri, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazın ardından DağAkça köyünde defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da Osmangazi ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda Nilüfer Deresi'nin suları yükseldi. Yükselen sularda kimliği belirsiz bir ceset gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Ceset, bir süre suda sürüklenerek kıyıya vurdu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.