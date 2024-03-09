Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Caddesi’ni kentin vitrini haline getirecek kentsel dönüşüm projesinin 1. Etabının anahtar teslim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleşti. Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşümü 1. Etabı Anahtar Teslim törenini ve canlı bağlantılarla Yiğitler-Esenevler-75. Yıl, Değirmenönü-Karapınar, Arabayatağı ve Akpınar-1050 Konutlar Temel Atma töreni gerçekleştirdi.

Bursa’nın depreme dirençli kent haline gelmesi amacıyla kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, BURKENT iştiraki tarafından inşaatların yapıldığı İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşümünde ilk etapta yer alan konut ve dükkanların anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. Anahtar teslim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İller Bankası Genel Müdür Recep Türk, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Altepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kentsel dönüşüm zor iştir”

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve özellikle Bursa’nın da bir deprem gerçeği olduğunun farkında olduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kentsel dönüşüm yapmak ve konuşmak zor iştir. Allah’a hamdolsun ki hem anahtar teslim törenini yapacağımız hem de temel atmalarını canlı bağlantılarla gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm için bir araya geldik. Sayın Bakanım, Türkiye’nin dört bir yanında kentsel dönüşümler gerçekleştiriyorsunuz. Özellikle maalesef geçen yıl, 13 ay önce gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11-12 vilayetimizde yaklaşık 53 bin vatandaşımızın vefatı ve 800 binden fazla binanın yıkımıyla sonuçlandı. Acıların sarılması adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgeyi hem Genel Başkan Yardımcısı ve sonra da Bakanımız olarak karış karış gezdiğinizi biliyoruz. Bursa da deprem kuşağındaki illerden bir tanesi. Aslında ülkemiz deprem kuşağında” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümde ciddi bir mesafe kat ettik”

Kentsel dönüşümün ciddiyeti ile 14 farklı noktada çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Aktaş “Birileri kentsel dönüşümü zikrediyor olsa da biz bu çalışmalara çok önceden başladık ve ciddi mesafeler aldık. Bugün 20 yıl belediye başkanlığı yapıp 540 bin nüfuslu bir ilçede bir tane dahi kentsel dönüşüm gerçekleştirmeyenler, bir fıkra gibi bugünlerde kentsel dönüşüm yapmaktan bahsediyorlar. Ama biz Arabayatağı’nda, Ulus’ta, Değimenönü’nde, Karapınar’da, Yiğitler’de, 75. Yıl’da, Esenevler’de, İstanbul Caddesi’nde, Beşyol’da, Sıcaksu’da, Gaziakdemir’de ve velhasıl şuanda Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümü olan 420 dönümlük Akpınar’da hem yeni güvenli konutlar yapmak hem de Bursa’nın tıkanan damarlarını açmak, yeni yollar açmak için elimizden gelen bütün gayreti sizden aldığımız güçle, destekle ortaya koyuyor ve çalışıyoruz. Aynı zamanda yeşil alanlar da üretiyoruz” diye konuştu.

“Hanlar Bölgesindeki dönüşümle tarih gün yüzüne çıktı”

Önemli dönüşüm projelerinden birinin de 480 dönümlük, 13 han ile bedesten çarşıların, en büyüğü Ulu Cami olmak üzere 21 tane caminin de içinde bulunduğu Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşümü olduğuna değinen Başkan Aktaş, bölgenin gün yüzüne çıkması ve tarihin nefes alması adına projeye desteklerinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Bakan Özhaseki ve ekibine teşekkür etti. Ayrıca önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye de teşekkür eden Başkan Aktaş “Recep Başkanımızın dönemi itibariyle başlamış kentsel dönüşümler vardı, bizler de arttırarak devam ediyoruz” dedi. Beşyol’da planlanan çalışmalara da değinen Başkan Aktaş,

“Beşyol’da çalışmalara başladığımız bağlantı yolu da oldukça önemli bir proje. Eski yapılar ortadan kalkarken kavşak luplarını ve yolları da yenilemiş oluyoruz. İnşallah canlı bağlantı ile 4 farklı noktada da temel atma töreniyle dönüşümlerimizi başlatmış olacağız” diye konuştu.

“100 bin konut dönüştüreceğiz, 16 bin yeni sosyal konut yapacağız”

Bursa’da gerçekleşen dönüşüm çalışmalarını TOKİ ve BURKENT marifetiyle gerçekleştireceklerini belirten Başkan Aktaş, “Arabayatağı’nda, Ulus’ta, Sıcaksu’da, Yiğitler’de, Beşyol’da, 1050 Konutlar’da yapacağımız kentsel dönüşümlerimiz var. Özellikle adı her ne kadar 1050 Konutlar olsa da 2300 tane konutun var olduğu bir dönüşüm projesinden bahsediyoruz. Bu dönüşümlerin tamamını ya TOKİ marifetiyle ya da kendi iştiraklerimizden BURKENT marifetiyle gerçekleştiriyoruz. Allah’a hamdolsun İstanbul’un beşte biri olan Bursa, bu dönüşümleri gerçekleştiriyor. Birazdan Sayın Bakanımızla beraber başlatacağımız dönüşümlerin yaklaşık 10 binden fazla konutu kapsadığını da özellikle belirtmek istiyorum. Biz 14 farklı noktada bu dönüşümleri hayat geçiriyoruz. Biz önümüzdeki 5 yılla alakalı kendi gücümüzle, kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanarak özel sektörle birlikte 100 bin konutun dönüşümü ve 16 bin tane yeni sosyal konutun ortaya çıkarılması ile alakalı bir hedef koyduk. 2017 senesine kadar BURKENT hafriyat döküm sahalarını işletiyordu. Şimdi ise BURKENT sadece 40 tane mimar, mühendis ve şehir plancısıyla dönüşüm şirketine dönüştü. Bu süreçte Bakanlığımızın desteği ve katkısı çok önemli. Proje desteği, TOKİ desteği ve hazine arazileri ile ilgili desteği önemli. İnşallah bir beş yıl sonra geriye dönüp baktığımızda Bursa’da önemli dönüşümleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bu dönem inşallah kentsel dönüşümlerle dirençli bir Bursa ortaya çıkarmak adına el ele, kol kola Bursa’yı dönüştürmeye kararlıyız. Anahtarları alarak yeni konutlarında yaşayacak hemşerilerime hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Asrın felaketinde asrın dayanışmasını ortaya koyduk”

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümü için Bursa’da olduğunu belirterek söze başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa’da gerçekleşecek kentsel dönüşümler için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Deprem gerçeğini bilerek dönüşümü önemsediklerini ve deprem bölgesindeki konut çalışmalarının da hummalı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Bakan Özhaseki “10 bin 200 konutluk dönüşümü yani Türkiye’nin belki de en büyük kentsel dönüşümü için bir taraftan yıkım bir taraftan da temel atma törenleri gerçekleştireceğiz. Biz Bakanlık olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Malumunuz bir yıl kadar önce Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. 9 saat arayla, 3 dakika kadar süren uzun bir depremdi. Japonya’da genelde olan ve alışılagelmiş depremlerle, açık denizlerde 30-40 km kadar derinde ve yerleşim yerlerine oldukça uzak meydana gelen depremlerle, şehirlerimizin altından 3-5 kim kadar derindeki fayda meydana gelen depremi kıyaslamak yanlıştır. Toplam 18 ilimiz ve 14 milyon kadar insanımız bu deprem felaketinden etkilendi. 850 bin konut ve iş yerimiz yerle bir oldu. Maddi zararlar 100 milyon doların üzerinde. Manevi zararı zaten tarif ve tahmin edemiyoruz. Her ocaktan hala acı ve gözyaşı yükselmeye devam ediyor. İlk günden itibaren büyük bir çaba içerisine düştük. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımız ve devlet görevlileri ile iş başındaydık. Naçizane o dönemde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak 810 belediyemiz ile beraber tüm arkadaşlarımızı deprem bölgesine yönlendirdik. Alinur Aktaş Başkanım Hatay’da ve Gaziantep’te aylarca çalıştı, büyük işler yaptı, buna şahidiz. Bir millet ayaktaydı, Allah sizlerden razı olsun. Deprem bölgesini yurt dışından ziyaret eden büyükelçi ve bakanlar, bu hasarın 4’te 1’i bizde olsaydı, biz bunun altından kalkamazdık dediler. Biz bu büyük deprem felaketini adeta asrın dayanışmasına dönüştürdük. 300 bin civarında inşaatımız şuan devam ediyor. Geçtiğimiz ay itibariyle 46 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Ay başına kadar da 30 bin kadar konutu teslim edeceğiz. İnşallah sonrasında her ay 15 bin- 20 bin civarında konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Konteyner kentteki insanlara söz verdik. Onlar o zorluklar içerisinde yaşarken bizlerin rahat etmeye hakkı yok diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“Deprem, siyaset üstü bir meseledir”

Bakanlık olarak seferberlik ilan ederek 110 bin kişilik bir çalışan ordusuyla deprem bölgesinde hizmetlerin devam ettiğini vurgulayan Bakan Özhaseki “Hamdolsun ki sözlerimizi yerine getiriyoruz ve bir bakan yardımcısı arkadaşımız sürekli deprem bölgesinde. Deprem bölgesinde teslim ettiğimiz ve yapımını da hızla sürdürdüğümüz evlerin varlığı ve teslimi noktasında karalama kampanyası yürütenler ve yanlış söylemlerde bulunanlar var. Deprem, siyaset üstü bir meseledir. Binden fazla şantiyemizle 4333 köyde hummalı bir çalışma ile konutlarımızı inşa etmeye devam ediyoruz. Türkiye bir deprem bölgesidir. Şuanda 500’e yakın hareketli fay hattı var. Ne zaman, nerede kırılacak bilinmiyor. Bu gerçeklikten hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osmangazi İlçemizin Altınova mahallesinde ve kentin kuzey yönden girişi niteliğindeki İstanbul Caddesi’nin iki yakasını kapsayan 160 hektarlık alanda Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından 7 etaptan oluşan kentsel dönüşüm projemizin 1. etabında anahtar teslim töreni gerçekleştireceğiz. Bu alandaki vatandaşlarımızın tamamının rızasını almıştık. Bugün de 74 konutun, 19 ofisin ve 3 işyerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu alanda ayrıca 1.252 konutun daha yapım çalışmaları başladı. İnşaatların tamamlanması ile bu alanda toplamda yaklaşık 3.500 konut üretmiş olacağız. Bu kapsamda çalışmalarından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyor, hak sahibi vatandaşlarımıza da hayırlı olsun” dedi.

Açılış konuşmaları ardından Bakan Özhaseki ve protokol eşliğinde tapu ve temsili anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Ardından afetlere karşı dayanıklı ve dirençli yapıların inşasına başlamak adına temel atma törenleri Yiğitler-Esenevler-75. Yıl, Arabayatağı-Ulus, Değirmenönü-Karapınar ve Akpınar-1050 Konutlar'dan canlı bağlantı ile gerçekleştirildi.

5 milyon metrekare alan için start verildi

Arabayatağı’ndaki canlı bağlantı da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz “Yaklaşık 5 milyon metrekare alandaki dönüşüm için buradayız. Burası riskli bir alandı. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yıkarak dönüşüm projeleri kapsamında kamuya ait rezerv alanlarda da depreme dirençli konutlar üretiyoruz. Temelini atacağımız alanda Büyükşehir Belediyemiz 609 konut üreterek buradaki dönüşüme büyük destek sağlamış olacak” dedi. Bakan Özhaseki, kazasız belasız bir inşaat süreci ve devamında vatandaşların huzur içinde yaşamalarını dileyerek hayırlı uğurlu olması temennisiyle Arabayatağı-Ulus Kentsel Dönüşümünün temel atma törenini gerçekleştirdi.

Karapınar’da etap etap dönüşüm başlıyor

Karapınar’daki Kentsel Dönüşüm alanındaki canlı yayında dönüşümle ilgili bilgiler veren Bursa Milletvekili Müfit Aydın, “Karapınar, Değirmenönü’nde 54 hektar alan, 2685 bağımsız bölüm ve 2047 hak sahibi var. 2 parselde 94 dairenin inşası devam ediyor. 96 dairenin de temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Etaplar halinde devam eden sürecimiz ile vatandaşlarımızı daha sağlıklı bir yaşama kavuşturacağız” dedi. Bakan Özhaseki’nin talimatıyla temel atma töreni startı verildi.

42 Hektar alanda beklenen dönüşüm

Akpınar-1050 Konutlar Temel Atma törenindeki bağlantı da Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, “Dönüşümü yıkımlarla başlatılan 42 hektar büyüklüğündeki alanda temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. 1050 Konutlar uzun yıllardır kentsel dönüşüm bekliyordu. Bu alanda ekonomik ömrünü bitirmiş ve depremde yıkılma riski yüksek binalar bulunuyordu. Alinur Başkanımızın gayreti ile yeni imar planları onaylanarak kentsel dönüşümü başlatmış olduk. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu. Bakan Özhaseki’nin talimatıyla Akpınar 1050 Konutlar’da temel atma töreni gerçekleştirildi.

6.19 hektar alanda dönüşüm başladı

Yiğitler, Esenevler, 75. Yıl Kentsel Dönüşümü alanında ise Bursa Milletvekili Osman Mesten dönüşüm ile ilgili ayrıntıları paylaşarak “Yiğitler-Esenevler-75. Yıl mahalleleri kentsel dönüşümünün temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Toplam 6.19 hektar büyüklüğündeki kentsel dönüşüm alanında toplam 490 adet bağımsız bölüm inşa edilecektir. 3 etaba ayrılan kentsel dönüşüm projesinde 2022 yılında başlayan başlayan 1. etabın 2. kısmının temel atma törenini bugün gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz” dedi. Bakan Özhaseki ise 10 binden fazla konutun temelini attıklarını ve devamının gelmesi temennisinde bulunarak Yiğitler-Esenevler -5. Yıl mahalleleri kentsel dönüşümünün temel atma törenini gerçekleştirdi. Bakan Özhaseki, ortaya koyduğu kentsel dönüşüm çalışmaları ve bu konudaki iradesinden dolayı Başkan Aktaş’ı tebrik etti.