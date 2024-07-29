Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneği'nin (ÇEKÜDER) birlikte düzenlediği 8. Çalı Köy Filmleri Festivali sona erdi. Türkiye'nin ilk ve tek kamplı film festivali olma özelliği taşıyan festival bu yıl da katılımcıları birbirinden değerli filmler ve yönetmenlerle buluşturdu.



Türk sinema tarihinin ilk köy filminin çekildiği yer olan Çalı, üç gün boyunca sinema tutkunlarının buluşma noktası oldu. Kent ve kırsal arasında sinema aracılığıyla bir köprü kuran festival, Bursa'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Filmler ve aktivitelerle dolu 3 gün

Çalı Futbol Sahası'nda 26 Temmuz Cuma günü renkli bir açılış töreni ile başlayan festivalde katılımcılar üç gün boyunca; uzun ve kısa metraj film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, Mysia Yolları'nda doğa yürüyüşü, yoga aktiviteleri ve konserlerle dolu renkli bir hafta sonu geçirdiler. 5 kısa metraj filmin gösterildiği festivalde, 9'u Kısa Film Yarışması'na başvuran 11 kısa filmin gösterimi yapıldı.

Festivalde yetişkinler ve çocuklar için atölye çalışmaları da düzenlendi. Esin Selimoğlu'nun “Perdeden Gölgeye”, Diren Güneş'in “Senaryo Algoritması” ve Alparslan Çolak'ın “Çocuklar İçin Drama, Film Gibi Oyunlar” atölyelerine katılan ziyaretçiler hem eğlenirken hem de sinema ve film yapımına ilişkin eğitici deneyimler yaşadılar.

Sinemaseverleri sanatçılarla buluşturan festivalde; Yozgat Blues filminin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun, Ceylin filminin yönetmeni Tufan Şimşekcan ile yapımcılar Nurcihan Temur ve Menderes Demir, Domates Biber Depresyon filminin yönetmeni Aybüke Avcu ve Emir Melek'in katılımıyla söyleşiler düzenlendi. Yönetmen ve yapımcılar filmlerinin gösteriminin ardından düzenlenen söyleşilerde katılımcıların sorularını cevapladır. Programda, festival seçkisine kabul edilen kısa filmlerin yönetmenlerinin katıldığı söyleşilerin yanı sıra, moderatörlüğünü Dr. Ali Gençoğlu'nun yaptığı ve Prof. Dr. Serdar Öztürk, Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Özgür İpek'in katılımıyla düzenlenen “Kuru Otlar Obruklar Gerçek(lik) ve Kimlik Yeni Türk Sinemasının Köy-Taşra Halleri” isimli söyleşi de katılımcılardan büyük ilgi gördü. Festivalde bu yıl, Fil'm Hafızası ekibi Çalı Köy Filmleri Festivali Özel Seçkisi de gösterime sunuldu.



Kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Pazar günü biten festivalin son gününe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ile belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Düzenlenen törende, Çalı Köy Filmleri Festivali Kısa Film Yarışması'nın başarılı filmlerin yönetmenleri ödüllerini aldı.

Bu yıl 3'üncüsü yapılan yarışmaya 49 film başvururken, 9'u festivalde yer almaya hak kazandı. Doç. Dr. Deniz Telek, Eylem Kaftan ve Hakan Emre Ünal'dan oluşan ana jürinin değerlendirmeleri sonucunda; Jüri Özel Ödülü' nü yönetmenliği Korhan Topcu'nun yaptığı ‘Gözlerin' filmi, En İyi Belgesel Ödülü'nü yönetmenliğini Deniz Devrez'in yaptığı ‘Onlar İçin İmroz' filmi ve En İyi Kurmaca Film Ödülü'nü yönetmenliğini Ramazan Kılıç'ın yaptığı ‘Tarihte Yaşanmış Olaylar' filmi aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin ve Doç. Dr. Deniz Telek, düzenlenen törende dereceye giren yapımların yönetmenlerine ödüllerini verdi.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, festivale gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek, “Buraya gösterilen ilgi organizasyonu yapan arkadaşlarımızın, gönüllülerin ve sanatçılarımızın emeklerinin sonucudur. Emeğin olduğu her şey güzeldir. Buraya da birçok kişi büyük emek verdi. Bu emekler sonucunda birbirinden güzel filmler izledik. Sadece üç ödül verilse de katılan her film ödülü hak ediyordu” dedi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Çalı'da Halk Evi açılması sayesinde burada Türk sinema tarihinin ilk köy temalı filminin çekilmesinin mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Bu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir iş başardığının göstergesidir. Bize düşen de bu festivali daha görkemli bir şekilde düzenlemektir” diye konuştu.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de, bu tarz organizasyonların katılımcılarla birlikte güzel olduğunu dile getirdi.

ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Şahin, 8. Çalı Köy Filmleri Festivali'nde bu yıl güzel bir seçki geçirdiklerini belirtirken, ana jüri üyesi Doç. Dr. Deniz Telek ise festivalin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Festival, coşku dolu bir konserle final yaptı. Bursa'nın sevilen grubu DENDEN verdiği konserle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.