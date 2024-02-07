Peygamber Efendimizin, Mescid-i Aksâ'dan miraca yükselişinin sene-i devriyesi olan Miraç Kandili’nde Bursalılar özellikle selatin camilere akın ederken, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş da kandil coşkusunu Hüdavendigar Mihraplı Cami’de vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Bursalılar, Miraç Kandili münasebetiyle şehirdeki camilere akın etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş da kandil dolasıyla Mihraplı Cami’de katıldığı programın ardından vatandaşlara helva ve süt ikramında bulundu. Mübarek üç ayların içerisinde bulunduğumuzu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, Miraç Kandili’ni Bursalılarla birlikte idrak ettiklerini söyledi. Yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını dileyen Başkan Aktaş, “Miraç Kandili’nde şehirdeki birçok camide vatandaşlara süt ve helva ikramında bulunduk. Ülkemizin, İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ederim. Rabbim, inşallah Ramazan ayına da sağlıkla ve sıhhatle eriştirsin. Kadir Gecesi’ni de bayramı da görmeyi nasip etsin” dedi.

Kaynak: BÜLTEN