Araçlarda şasi numarasının değiştirilmesiyle gerçekleştirilen change işlemi, sahiplerinin yıllar sonra mağdur olmasına sebep olabiliyor. Kazalı, hurda, icralık veya farklı yollarla temin edilen araçların kimlik bilgilerinin başka araçlara aktarılabildiğini belirten ekspertiz firması sahibi Sami Tarcan, profesyonel şekilde yapılan işlemlerin ilk bakışta fark edilmesinin oldukça zor olduğunu ifade etti.

Tarcan, change işleminin, bir araca başka bir araca ait şasi numarasının aktarılması anlamına geldiğini dile getirdi. Şasi numarasının bulunduğu bölümün kesilerek başka bir araca kaynaklanabildiğini belirten Tarcan, işlemin ardından yapılan müdahalenin doğru şekilde tespit edilememesi halinde aracın ekspertizden geçebildiğini kaydetti.

Muayene istasyonlarında temel olarak şasi numarasının araç kayıtlarıyla uyumunun kontrol edildiğini ileten Tarcan, şöyle devam etti: "Eğer etrafında herhangi bir oynama varsa o şekilde polislere bilgi veriyorlar ama çoğu muayene istasyonu bu şasi numarasının orijinal olup olmadığına bakmaz. Hatta ekspertizlerin yüzde 95'i bile change araçlara bakmıyorlar. Onlar için özel ekstra paketler çıkarırlar. Eğer bu paketi almazsanız change araba çıksa bile sorumluluk kabul etmiyorlar. Sigorta, muayene her şeyi yapılıyor. Mesela bazı arabalar 10 sene sonra yakalanıyor. Niye 10 sene sonra yakalanıyor? Biri ihbar ediyor ya da bizde çıkıyor, biz polise bildiriyoruz. Biz de bildirmek zorundayız. Çünkü düşünsenize, mağdur olan arkadaş bu arabayı aldı, biz uyarmamıza rağmen aldı. Aslında o bizi dinleseydi aracı almayacaktı. Bu yüzden ekspertiz yapan arkadaşların her zaman şasi numaralarına biraz daha dikkat etmesinde yarar var diye düşünüyorum."