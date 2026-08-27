Galatasaray, Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov transferlerinin ardından kadrosuna bir yıldız daha katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Rafael Leao için Milan ve oyuncu cephesiyle görüşmelerini yoğunlaştırırken transferdeki son detayları çözmeye çalışıyor. Sürecin tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı belirtilirken, Portekizli yıldızın Sporting CP altyapısında birlikte çalıştığı teknik direktör Luis Martins de Türkiye Gazetesi’ne özel değerlendirmelerde bulundu.

MARTINS: AKADEMİNİN EN İYİSİYDİ

Öğrencisiyle beraber ilk çalıştığı döneme vurgu yapan Luis Martins, "Rafael Leao ile Sporting Clube de Portugal'da, kendisi henüz 17 yaş altı (U17) takımındayken birlikte çalıştım; o dönemde Alcochete akademisinin teknik direktörüydüm. Bildiğiniz gibi, o dönemde Alcochete akademisinde üst düzey yeteneğe sahip bir grup genç oyuncu bulunuyordu. Bunların bazılarını kolayca tanıyabilirsiniz; örneğin şu anda Beşiktaş'ta forma giyen Tiago Djaló, Rafael Leão'nun U17 takımındaki takım arkadaşlarından biriydi. Ayrıca yolları Merih Demiral ile de kesişmişti; her ikisi de U19 ve B takımlarına yükselmiş ve iki sezon sonra Sporting CP'nin A takımında (o dönem teknik direktör Jorge Jesus'tu, kendisi şu anda Portekiz Milli Takımı'nı yönetiyor) forma şansı bulmuşlardı. O dönemde Sporting CP'de B takımının birinci antrenörü ve teknik direktörüydüm. Aslında Rafael Leão, o süreçte Sporting Akademisi’nde sahip olduğumuz yeteneklerden biri, hatta belki de en iyisiydi.” şeklinde konuştu.

“ÖZEL YETENEKLERİ VAR”

Martins, Portekizli yıldızın gelişim sürecine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Büyük bir potansiyele sahipti ve bunu sergiliyordu. Leao, akademi bünyesinde topla birlikte oyunun temposunu yükseltme becerisine sahip, gerçekten özel bir oyuncuydu. Yüksek hızda teknik kapasite ve top hakimiyeti sergilemek, özel bir yeteneği ve en güçlü yönlerinden biridir. O dönemde Rafael Leão, bireysel gelişim sürecinin bir parçası olarak profesyonel bir futbolcu kimliğini etkili bir şekilde inşa ediyor, Portekiz'in tüm alt yaş milli takımlarından geçiyor ve şu anki üst düzey performansının temellerini sergiliyordu. O zamanki performansı büyük bir potansiyel vadediyordu, şimdi ise bu performansı giderek yükselmiş durumda. Rafael, gerçekten de en iyisini hak ediyor. Galatasaray, Leao ve Osimhen ile birlikte kupalar kazanabilir.”

“HÂLÂ KENDİ POTANSİYELİNİN ALTINDA”

Leao’nun yeteneklerine dikkat çeken eski hocası, Portekizli futbolcunun mevcut seviyesine rağmen henüz gerçek potansiyelini tam anlamıyla sahaya yansıtamadığını belirtti. Martins, yıldız oyuncunun yüksek süratte adam eksiltme ve aynı tempoda etkili bitiricilik yapma becerisinin dünya futbolunda çok az oyuncuda bulunduğunu ifade etti.

“DOĞRU SİSTEMDE KULLANILMALI”

Portekizli yıldızın performansındaki dalgalanmaların taktiksel tercihlerden kaynaklandığını belirten deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun doğru sistemde kullanılması gerektiğini belirterek, "Rafael'in en büyük şanssızlığı, onun benzersiz özelliklerini öne çıkaracak kolektif bir takım stratejisine henüz tam anlamıyla yerleştirilememiş olması. Çalıştığı teknik adamlar hâlâ ondan patlayıcı hücum geçişlerine zarar verecek savunma görevleri yapmasını bekliyor. Topu kazandığında sahanın elverişsiz bölgelerinde kalıyor ya da takım arkadaşları onun alan savunması mantığını anlayamıyor. Bir oyuncunun son vuruşta ve skora katkı aşamasında zihinsel ve fiziksel olarak taze kalması gerekir. Leao'dan hücum gücüyle bağdaşmayan savunma sorumlulukları istenmesi onun üretkenliğini kısıtlıyor." şeklinde konuştu.