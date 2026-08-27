İnegöl Belediyesi, hizmetlerin yürütülmesi sırasında kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde işlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi düzenlendi. Eğitim, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı Haluk Odabaşıoğlu tarafından gerçekleştirildi. 20 farklı müdürlükten 74 personelin katılım sağladığı program ile çalışanların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflendi.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK KAPSAMLI EĞİTİM

Eğitim programında, belediye hizmetlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan kişisel veri işleme süreçlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlandı. Bu doğrultuda eğitim kapsamında; kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler, belediyelerin görev ve faaliyetleri kapsamında karşılaşılan uygulamalar, kişisel verilerin aktarılması, saklanması ve imhası, kamera ve görüntü kayıtları ile veri güvenliğine ilişkin hususlar ele alındı. Ayrıca uygulamada karşılaşılan örnek olaylar üzerinden değerlendirmeler yapılırken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları da incelenerek personelin günlük çalışma süreçlerinde karşılaşabileceği durumlara ilişkin farkındalığın artırılması sağlandı.