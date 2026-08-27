Olay, İnegöl’ün Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. (21), ablasını darp ettiği iddia edilen eniştesinin evinin önüne geldi.

Öfkeli genç, yanında bulunan tabancayla havaya ateş açarak eniştesine yönelik tehditlerde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı çalışma sonucu B.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden olayda kullandığı tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ