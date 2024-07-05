A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek final yolculuğunda, Bursa'daki büyükşehir ve ilçe belediyeleri dev ekranlar kuracaklarını duyurdu. Millilerin Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçı için Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Yıldırım, Gemlik, Gürsu ve Kestel belediyeleri, dev ekran kuracakları yerleri açıkladı.

BURSA'DAN MİLLİLERE TAM DESTEK!

6 Temmuz 2024 tarihinde saat 22:00'da oynanacak Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı için belediyeler dev ekran kuracakları yerleri paylaştı.

İşte maç için dev ekran kurulacak ilçeler:

Bursa Büyükşehir Belediyesi: Merinos Parkı, Mihraplı (Hüdavendigar Kent) Parkı, Mudanya Sahili (BURFAŞ)

Osmangazi Belediyesi: Emek Adnan Menderes Mehmet Akif Ersoy Parkı, Yenikent Pazar Alanı, Güneştepe Siteler Dinlenme Parkı

Nilüfer Belediyesi: Nilüfer Belediyesi Halk Evi Önü

Mudanya Belediyesi: Mütareke Meydanı (20:00 - 22:00 saatleri arasında Güzelyalı Atatürk Parkı'ndan Mütareke Meydanı'na ücretsiz servis hizmeti sunulacak)

Yıldırım Belediyesi: Ahmet Taner Kışlalı Meydanı (Yıldırım Belediyesi önü)

Gemlik Belediyesi: Gemlik İskele Meydanı

Kestel Belediyesi: Meydan Kestel

Gürsu Belediyesi: Gürsu Seyir Teras