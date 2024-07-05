2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında İspanya, Almanya’yı 2-1 mağlup ederek ilk yarı finalist oldu.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde İspanya ile Almanya, Stuttgart Arena’da karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tempo yükseldi. 51. dakikada Lamine Yamal’ın pasında topla buluşan Dani Olmo’nun golüyle İspanya 1-0 öne geçti. 89. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Joshua Kimmich’in kafayla indirdiği topla buluşan Florian Wirtz’in şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlara gitti ve Almanya eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçta uzatma bölümlerine geçildi. 119. dakikada Olmo’nun ortasında Mikel Merino kafayla topu ağlara gönderdi ve İspanya 2-1 öne geçti. Bu gol maçın da skoru olurken, İspanyollar adını yarı finale yazdırdı.

İspanya yarı finalde Fransa - Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.