Bursa’da geçen yıl bir infaz koruma memurunun şehit olduğu cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili davada tutuklu 3 sanık 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 363’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa’da 20 Nisan 2022’de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yapılan, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit’in eşi Şenay Yiğit’in vekilleri ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, yargılamanın başında dosyası davadan ayrılan Cebrail Gündoğdu tanık olarak dinlendi ve yakalandıklarında "Yaşasın MLKP" diye bağırdıklarını inkar eden Dilek Arsu ile Seda Baykan’ın görüntüleri izlendi.

Son savunmalarını yapan sanıklardan Mehmet Mustafa Uzkar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığa "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme" suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Tüm sanıklar için "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 353’er yıl, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan da 10’ar yıl hapis cezasına hükmeden heyet, Seda Baykan ile Dilek Arsu’yu ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 6’şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar için "kamu malına zarar verme" ve "mala zarar verme" suçlarından ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Öte yandan hüküm açıklanırken "Yaşasın partimiz MLKP" şeklinde slogan atmaya başlayan Seda Baykan ile Dilek Arsu’nun SEGBİS bağlantısı kesildi.