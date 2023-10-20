Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Köker (48) ile maktul Neslihan Köker'in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Serhat Köker'a söz verildiğinde, 4 yıl önce bir hastalığa yakalandığını ve yatıp kalkamaz hale geldiğini ifade etti. Köker, doktorların hastalığının nörolojik değil psikolojik olduğunu söylediğini belirterek, kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini iddia etti.

Köker, aynı evde yaşadığı eşiyle son dönemde hiç iletişim kurmadıklarını öne sürerek, "Elinde telefon sürekli birileriyle mesajlaşıyordu. Olay günü işe gitmemişti. Konuşmak için odaya girdim, çıkmamı istedi. Mutfaktan bıçak alıp geldim. 'Beni aldatıyor musun?', 'Eve niye geç geliyorsun?' dedim. Boğuştuk ve eşimi bıçaklamaya başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." şeklinde konuştu.

Sanık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu dile getirerek yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Çiftin oğlu ve kızı ise annelerinin babaları tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek, şikayetçi olduklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanıktan şikayetçi olduklarını açıkladı.

Sanık avukatı, müvekkilinin cezai ehliyetinin belirlenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tanıkları da dinledikten sonra, sanığın akıl hastalığı bulunup bulunmadığının tespiti için gözlem altına alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 19 Ocak'ta Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Polis ekipleri, bir ihbar sonucu eve gittiklerinde, Neslihan Köker'in (39) bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etmişlerdi. Gözaltına alınıp tutuklanan kadının eşi Serhat Köker hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.