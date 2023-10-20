Dün akşam Bursa’da devreye gezen bekçiler bir kişiden şüphelenince olayın ardından çok farklı bir durum ortaya çıktı. 39 suç kaydı olan İ.B. yakalandı. İşte detaylar.

Bursa’da bekçiler sokaklarda asayişi sağlamaya devam ediyor. Devriye olarak gezen ekipler dün akşam İ.B.’yi (38) şüpheli gördü. Kişi için yapılan kimlik sorgulamalarında ismini sürekli farklı şekilde söyleyen ve üzerinden farklı kimlikler çıkan kişi, bu şüpheler üzerine yakalanarak merkeze götürüldü.

Suç Makinesi Çıktı!

Merkezde yapılan incelemeler sonucunda kişinin kimliği tespit edildi ve 1985 doğumlu İ.B. olduğu anlaşıldı. Kişi incelemesinde ise kişinin 39 suç kaydı olduğu, 5 dosyadan aranmasının bulunduğu ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği ortaya çıktı. Gece Kartalları’nın dikkatinden kaçamayan İ.B. yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.