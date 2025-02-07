Olay, saat 09:30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 1. Okul Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 16 BCT 851 plakalı kamyon, caddedeki çöp konteynırından çöpleri alıp geri manevra yaparken, arkasında bulunan 66 yaşındaki Nuriye Tan’ı fark etmeyerek ezdi.

Şoför, gürültü duyarak ileri manevra yaptığı sırada acı gerçek ortaya çıktı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 66 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför M.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.