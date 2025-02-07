Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan ve il olmayı bekleyen İnegöl, 116 mahallesiyle ilginç istatistiklere sahip oldu.

Bütün şehir yasasından önce 4 belde ve 92 köye sahip olan İnegöl, yasanın çıkması ve yeni yerleşim (TOKİ) alanlarının açılmasıyla yeni mahallelere sahip oldu.

İnşaat sektörünün hızlanmasıyla, Karalar, Baykoca, Ertuğrulgazi ve Alanyurt bölgesi diye edilen bölgedeki yeni mahalleler ile birlikte ilçe merkezinde nüfus bu alanlara kaydı.

Yine ilçe merkezine yakın, Cerrah, Çeltikçi, Edebey, İsaören ve Ortaköy gibi mahallelerin nüfuslarında da artışlar gözlenmeye başladı. Yoğun nüfus diye tabir edilen şehir merkezindeki nüfus ilk kez orta yoğunluklu bölgeler diye tabir edilen bölgelere ile kırsal mahalle nüfuslarının toplamının gerisinde kaldı.

BURSA’NIN MERKEZ MAHALLE NÜFUSU

TÜİK’in güncellediği verilere göre İnegöl’ün merkez Kemalpaşa, Hamidiye, Mahmudiye, Süleymaniye, Burhaniye, Cuma, Mesudiye, Orhaniye, Osmaniye, Sinanbey, Turgutalp ve Yenice mahallelerindeki toplam nüfus 138 bin 913 olarak açıklandı.

ORTA YOĞUN BÖLGEDE CİDDİ NÜFUS ARTIŞI

İnegöl’de merkez mahalle nüfusundaki yoğunluk orta yoğun nüfus diye tabir edilen yakın bölgelere kaydı. Daha önce Belde statüsünde yer alan Alanyurt’ta ki Fatih, Cumhuriyet, Yunusemre, Esentepe, Yeni Mahalle ve Ertuğrulgazi Mahallesi ile Tahtaköprü, Yenice, Kurşunlu ve Cerrah Mahalleleri yine Akhisar, Huzur, Baykoca mahallelerinde ciddi bir nüfus oluştu.

TÜİK’in verilerine göre orta yoğunluk diye tabir edilen bu bölgelerde ki toplam nüfus 126 bin 437’ye ulaştı.

İNEGÖL KIRSALINDA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR?

Daha önce köy statüsünde yer alan İnegöl’ün kırsal mahallelerinde ki nüfus ise 36 bin 901 olarak hesaplandı. Böylece orta yoğunluklu bölge ve kırsal mahalle nüfuslarının toplamı 163 bin 338 oldu. İnegöl merkez mahalle nüfusu ise 138 bin 913’e geriledi.