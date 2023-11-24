Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Balıklı Dere'de gerçekleşen olayda, topunu kovalarken dereye düşen bir çocuk, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çocuğun akıntıya kapılması anında, dere kenarında yürüyen bir vatandaş tarafından fark edildi.

Dere kenarında arkadaşlarıyla oyun oynayan kimliği belirsiz çocuk, topunu yakalamak isterken dengesini kaybederek dereye düştü. Hızla sürüklenen çocuğu fark eden cesur vatandaş, hemen dereye girerek uzun bir mücadele sonucunda çocuğu kurtarmayı başardı.

Uğraşların ardından çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere olay yerine çağrıldı. 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürdü. Şans eseri kurtulan çocuğun sağlık durumu iyi ve tedavi altında olduğu bildirildi.