Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasıyla büyük bir başarıya ulaştı. Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde 'Bir Memleket Hikayesi' programı düzenlendi. Programda usta oyuncu Altan Erkekli, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Kurtuluş Savaşı'nın destansı hikayesini etkileyici anlatımıyla izleyicilere aktardı. Erkekli'nin anlatımına, solistler Adile Kurt Karatepe ve Tuncay Kemertaş, Anadolu'nun eşsiz türküleriyle eşlik etti.

Duygu dolu anlar

Milli Mücadele ruhunun, bağımsızlık tutkusunun ve vatan sevgisinin güçlü bir anlatımla sahneye taşındığı gösteri, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gösteriyi büyük bir ilgiyle takip eden katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla türkülere eşlik ederken, sanatçıları alkışlarıyla destekledi. 'Bir Memleket Hikayesi', 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu ve milli mücadele ruhunu izleyicilere bir kez daha yaşattı.

'Milli ve manevi değerlerimizi unutmamak ve unutturmamak gerekiyor'

Manevi atmosferi bir kez daha yaşadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Bugün bu programları gerçekleştirebiliyorsak, özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Onları bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onlar, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek bu toprakların yeniden bizim yurdumuz olarak kalmasını sağladılar. Bu bayramları kutlarken milli ve manevi değerlerimizi unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Bu akşam Sayın Altan Erkekli ve değerli sanatçılarımızla birlikte bu manevi atmosferi hep birlikte yaşadık. Bağımsızlığımızın sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' şeklinde konuştu.

'Kurtuluş Savaşı'nı defalarca hissederek ve yaşayarak anlatacağız'

Bu toprakların ilelebet Cumhuriyet ile payidar kalması için çalışacaklarını belirten usta oyuncu Altan Erkekli ise, '104 yıl önceki kahramanların bize bu Cumhuriyet'i nasıl emanet ettiklerini bir kez daha hatırlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu ülke için canını feda edenlerin ruhlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bizden sonraki kuşaklara, tarihimizin unutulmayacak, bütün dünyaya örnek olmuş bu Kurtuluş Savaşı'nı defalarca hissederek ve yaşayarak anlatacağız. Biz, bu Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması adına, yavrularımıza bize emanet edilen ülkeyi barış içinde bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' duygusuyla hareket edip, bu toprakların ilelebet Cumhuriyet ile payidar kalması için çalışacağız. Onun için bu anmalar çok anlamlı oluyor. Osmangazi Belediyesi'nin bu anlamlı organizasyonunda bulunduğum için tüm emeği geçenlere, başta Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın olmak üzere, sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

'Kahramanlarımızı türkülerle yad ettik'

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü kutladıklarını söyleyen solist Tuncay Kemertaş da, 'Osmangazi Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği programda, türküler ve 30 Ağustos'un ruhuna uygun anlatımlarla başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı yad ettik. Usta oyuncu Altan Erkekli'nin anlatımı, Adile Kurt Karatepe ile söylediğimiz türkülerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü kutladık' diye konuştu.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, günün anısına usta oyuncu Altan Erkekli ile solistler Adile Kurt Karatepe ve Tuncay Kemertaş'a çiçek ve plaket takdim etti.