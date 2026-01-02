Bursa sanayisinde ekonomik daralma, yeni bir konkordato kararıyla tekrar gündeme geldi. Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Arkat Alüminyum Sanayi Ticaret A.Ş., yaşadığı mali sıkıntıyı aşmak için konkordato talebinde bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve sahiplerinin durumunu değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

TÜM TAKİPLER DURDURULDU

Geçici mühlet süresince borçlulara karşı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında başlatılan veya başlatılacak tüm icra takipleri durdurulacak; daha önce başlatılmış takipler de işlemeyecek. Ayrıca ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak.

Mahkeme kararında, İcra İflas Kanunu (İİK) 206. maddesinde yer alan birinci sıradaki imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceği; rehinle teminat altına alınmış alacaklar açısından ise rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başlanabileceği veya mevcut takiplere devam edilebileceği belirtildi. Ancak bu süreçte muhafaza tedbiri alınamayacak ve rehinli mallar satılamayacak.

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi ve şirket faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla, hukukçu Gülşah Kavak, bağımsız denetçi Ebru Tepeuğur ve makine mühendisi Furkan Gökçayır geçici Konkordato Komiseri Kurulu olarak görevlendirildi. Bu süreçte, borçlu şirketin tüm işlem ve tasarruflarının komiser heyetinin onayından sonra geçerli olacağı belirtildi.

Ayrıca, geçici mühletin ilanından sonra bankaya ibraz edilen ve karşılığı bulunmayan çekler için “karşılıksızdır” şerhi yerine “konkordato tedbiri” şerhi düşülecek.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Mahkeme, İİK’nin 289. maddesi uyarınca konkordato talebinin değerlendirilmesi ve kesin mühlet kararı verilmesi için duruşmanın 30 Mart 2026 günü saat 13.30’da yapılmasına hükmetti.

Öte yandan alacaklıların, ilanın yayımlanmasından itibaren yedi gün içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunabilecekleri ve konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri bildirildi.

Bursa’da özellikle sanayi ve üretim sektöründe art arda gelen konkordato başvuruları, kent ekonomisindeki kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor.

2015 yılında kurulan şirket, 2023 senesinde sermayesini 120 milyon TL'ye yükseltmişti.