Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen analiz ve saha çalışmaları sonucunda Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, İnegöl ve Mudanya ilçelerinde geniş çaplı bir uy*şturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, toplam 24 kilogram kubar skunk, 330 gram kokain, 199 kök kenevir, 608 gram kubar esrar, 220 gram metamfetamin, 173 gram bonzai ve 192 gram selvia uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca 30 adet ekstasy hap, 104 gram kenevir/skunk tohumu, 9 adet sentetik eczacı malzemesi, 11 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 70 adet uy*şturucu madde kullanma aparatı da bulundu. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin TL nakit para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden 19’u, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.